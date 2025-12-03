نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الولايات المتحدة توقف طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّقت الإدارة الأمريكية طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة بينها أفغانستان واليمن والسودان، حسب ما كشفت مذكرة رسمية صدرت، الثلاثاء، بعد أيام على هجوم في واشنطن يشتبه بأن منفّذه مواطن أفغاني.

وأفادت المذكرة بأن السلطات علّقت معالجة طلبات الحصول على الإقامة الدائمة (غرين كارد) والجنسية للأشخاص القادمين من 12 دولة لم يعد يُسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة منذ يونيو، إضافة إلى مواطني 7 دول أخرى.

وتشمل البلدان الـ19 أيضًا فنزويلا وهايتي والصومال.

وأشار مسؤولون أمريكيون حديثًا إلى أنهم سيشددون بشكل كبير القيود على الهجرة بعد إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل جندية من الحرس الوطني وإصابة زميلها بجروح خطيرة الأسبوع الماضي.

والمشتبه به الرئيسي في العملية هو مواطن أفغاني دخل إلى أمريكا في إطار عمليات الإجلاء الواسعة التي تمّت أثناء انسحاب القوات الأجنبية من بلاده عام 2021. ودفع الرجل ببراءته الثلاثاء، من تهم القتل الموجهة إليه.

وجاء في المذكرة أن دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية "تلعب دورًا محوريًا في منع الإرهابيين من العثور على ملاذ آمن في الولايات المتحدة. وضمان عمليات الفحص والتدقيق وإجراءات البت من قبل دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية يعطي الأولوية لسلامة الأميركيين وتلتزم بجميع قوانين الولايات المتحدة".

ولفتت المذكرة إلى أن الولايات المتحدة شهدت حديثًا "ما يمكن أن يتسبب به غياب الفحص والتدقيق ومنح الأولوية لإجراءات البت المستعجلة، للشعب الأمريكي"، مشيرةً إلى عملية إطلاق النار الأسبوع الماضي كمثال على ذلك.