العالم اليوم - السيناتور بلومنثال: "الإخوان" خطر محتمل على الولايات المتحدة

انتم الان تتابعون خبر السيناتور بلومنثال: "الإخوان" خطر محتمل على الولايات المتحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 11:16 مساءً - قال عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي ريتشارد بلومنثال لـ"دوت الخليج"، الإربعاء، إن جماعة "الإخوان" تشكل خطرا محتملا على الولايات المتحدة.

وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي تيد كروز في تصريح لـ"دوت الخليج"، أن مشروع قانون تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي "يجب أن يمر في مجلس النواب".

من جانبه، قال مدير برنامج مكافحة الإرهاب في جامعة جورج واشنطن لورنزو فيدينو لـ"دوت الخليج" إن فروع تنظيم الإخوان "أقاموا تحالفات مع عدد من القوى اليسارية في الدول الغربية".

وأضاف فيدينو: "هناك ترابط تنظيمي وإداري ومالي بين فروع تنظيم الإخوان حول العالم".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان "منظمات إرهابية أجنبية".

وأفاد البيت الأبيض في بيان وقتها بأن "الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

ووفق البيت الأبيض فإن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب "يشمل فروع تنظيم الإخوان في لبنان ومصر والأردن".

واعتبر البيت الأبيض أن فروع التنظيم في لبنان والأردن ومصر "تُشرك نفسها أو تسهّل وتدعم حملات عنف وزعزعة استقرار تضرّ بمناطقها وبمواطني الولايات المتحدة وبمصالحها".

وحسبما ذكر بيان البيت الأبيض فإنه "خلال 30 يوما سيقدم وزير الخارجية ووزير الخزانة تقريرا مشتركا إلى ترامب حول تصنيف فروع للإخوان منظمات إرهابية أجنبية".