العالم اليوم - قتلى في قصف إسرائيلي على خيام نازحين بغزة

انتم الان تتابعون خبر قتلى في قصف إسرائيلي على خيام نازحين بغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 11:16 مساءً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأربعاء، بارتفاع حصيلة القتلى جرّاء القصف الإسرائيلي على خيام النازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 6 أشخاص.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الهدف من الهجوم الإسرائيلي على خيمة في منطقة مواصي خان يونس هو قيادي بارز في لواء رفح التابع لحركة "حماس".

وذكرت القناة الإسرائيلية 12، أن سلاح الجو الإسرائيلي "يهاجم الآن رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة".

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية من جانبها أن "إسرائيل أبلغت الآلية الأميركية (غرفة التنسيق الأميركية- الإسرائيلية) قبل الهجوم في منطقة خان يونس".

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أنه "في وقت سابق اليوم، قام تنظيم حماس بخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث هاجم مخربون قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في منطقة رفح، ونتيجة للاشتباك أُصيب خمسة جنود".

وأضاف الجيش: "ردا على هذا الخرق، استهدف الجيش الإسرائيلي، وبتوجيه من الاستخبارات العسكرية والشاباك، ومن خلال سلاح الجو، مخربا في تنظيم حماس جنوب قطاع غزة".

واختتم بيان الجيش بالقول إن "قوات الجيش الإسرائيلي تحت قيادة الجنوب منتشرة في المنطقة وفقا للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري".

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا.

لكن الحرب الإسرائيلية على غزة التي أعقبته خلفت دمارا يفوق الوصف وأزمة إنسانية كارثية، كما أدت إلى مقتل 70117 شخصا على الأقل، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع.

وتقول الوزارة إنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قُتل 360 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في القطاع.