عاجل| تحركات أمريكية لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا وتحذيرات من خطرهم على الأمن القومي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي ريتشارد بلومنثال أن جماعة الإخوان تمثل تهديدا محتملا للأمن القومي للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أنشطتها وتحركاتها العابرة للحدود تثير قلقا متزايدا لدى صناع القرار في واشنطن.

دعم تشريعي لتمرير القانون

من جانبه شدد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي تيد كروز على أن مشروع قانون تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا يجب أن يمر عبر مجلس النواب، معتبرا أن إقرار هذا التشريع خطوة ضرورية لمواجهة المخاطر التي تمثلها الجماعة على المصالح الأميركية.

تحالفات تنظيمية ممتدة في الغرب

بدوره أوضح مدير برنامج مكافحة الإرهاب في جامعة جورج واشنطن لورنزو فيدينو أن فروع تنظيم الإخوان في الدول الغربية أقامت تحالفات مع قوى يسارية مختلفة، وهو ما يمنح التنظيم أدوات إضافية للتأثير داخل المجتمعات الأوروبية والأميركية.

ترابط مالي وإداري بين الفروع

وأضاف فيدينو أن هناك شبكة ترابط تنظيمية وإدارية ومالية تجمع فروع الإخوان في مختلف دول العالم، ما يعكس طبيعة التنظيم العابرة للحدود وقدرته على التنسيق بين أذرعه المختلفة.

أمر تنفيذي من ترامب لتصنيف فروع الإخوان

وفي سياق متصل، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر خلال الشهر الماضي أمرا تنفيذيا لبدء إجراءات تصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان ضمن قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية.

البيت الأبيض يوضح خلفيات القرار

وأوضح البيت الأبيض في بيان رسمي أن الإدارة الأميركية تتحرك في مواجهة ما وصفه بالشبكة العابرة للحدود التابعة لجماعة الإخوان، والتي تتهمها بتغذية الإرهاب وتنفيذ حملات لزعزعة الاستقرار بما يضر بالمصالح الأميركية وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط.

فروع مشمولة بالإجراءات التنفيذية

وأشار البيان إلى أن الأمر التنفيذي يشمل فروع التنظيم في كل من لبنان ومصر والأردن، باعتبارها كيانات منخرطة في أنشطة توصف بأنها داعمة للعنف وعدم الاستقرار.

اتهامات بتسهيل العنف وزعزعة الاستقرار

واعتبر البيت الأبيض أن هذه الفروع تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في تسهيل ودعم أعمال عنف وحملات تهدد استقرار مناطقها، وتضر بمواطني الولايات المتحدة ومصالحها الاستراتيجية.

تقرير مرتقب خلال 30 يوما

وبحسب البيان، من المقرر أن يقدم وزير الخارجية ووزير الخزانة تقريرا مشتركا إلى الرئيس الأميركي خلال 30 يوما حول نتائج الإجراءات الخاصة بتصنيف بعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية.