نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| الناتو يلوّح بتوسيع العقوبات على روسيا ويؤكد استمرار تسليح أوكرانيا حال فشل محادثات السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية الحلف، أن الناتو ماضٍ في دعم أوكرانيا عسكريًا دون تراجع.

وشدد على أن الحلف سيوسّع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا في حال تعثرت محادثات السلام الجارية بشأن الأزمة الأوكرانية.

رسالة واضحة لموسكو وكييف

وأوضح روته أن الحلف يدعم بقوة المسار الدبلوماسي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة، قائلا إن هناك عملية سلام جارية، ويجب بذل أقصى الجهود لإنجاحها، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن فشل هذه المحادثات سيقابله رد صارم يتمثل في استمرار تسليح أوكرانيا والضغط المتزايد على موسكو.

دعم عسكري متواصل وضغوط متزايدة

وأضاف الأمين العام للناتو أن ما يلتزم به الحلف منذ السنوات الثلاث أو الأربع الماضية يتمثل في مسارين واضحين، الأول ضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة التي تحتاجها لمواصلة الحرب، عبر مبادرة قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية، وهي المبادرة التي لا تقتصر فقط على الدعم العسكري، بل تمثل أداة ضغط سياسية على روسيا، لأنها تعكس جدية الحلف واستعداده للاستمرار دون تراجع.

خطة سلام أمريكية جديدة منذ نوفمبر

ومنذ منتصف نوفمبر الماضي، بدأت الولايات المتحدة في الترويج لمقترح سلام جديد يتعلق بالأزمة الأوكرانية، حيث كشفت تقارير إعلامية أن المسودة الأولى للخطة كانت تضم 28 نقطة.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته

قبل أن يتم تقليصها إلى 19 نقطة فقط عقب اجتماع مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا في مدينة جنيف يوم 23 نوفمبر، ثم أُضيفت لاحقا أربع نقاط جديدة خلال زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى روسيا.

لقاء بوتين بمبعوث ترامب في الكرملين

وفي تطور لافت، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داخل الكرملين.

حيث ارتبطت هذه الزيارة بشكل مباشر بمناقشة تفاصيل خطة السلام الأمريكية المقترحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

تقييم روسي إيجابي للمباحثات

من جانبه، وصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المباحثات التي جرت بين بوتين والوفد الأمريكي بأنها كانت مفيدة وبنّاءة وغنية بالمضمون، مشيرًا إلى أن الجانبين ناقشا بجدية آفاق الوصول إلى تسوية سياسية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية.

استعداد مشترك لمواصلة العمل نحو السلام

وأكد أوشاكوف أن الرئيس بوتين والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف شددا خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك من أجل التوصل إلى حل دائم وشامل، لافتًا إلى أن الطرفين أعلنا استعدادهما لمواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا.