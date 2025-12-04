نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|تصعيد جديد في جنوب غزة وسقوط قتلى في قصف استهدف خيام النازحين غرب خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر إعلامية فلسطينية، مساء الأربعاء، بارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيام النازحين في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى ستة أشخاص، في ظل استمرار العمليات العسكرية في المناطق الجنوبية من القطاع.

استهداف قيادي في كتائب رفح

وفي المقابل، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الذي نُفذ على إحدى الخيام في منطقة مواصي خان يونس كان يستهدف قياديا بارزا في لواء رفح التابع لحركة حماس، في إطار ما وصفته إسرائيل بعمليات ملاحقة القيادات الميدانية للحركة.

غارات مكثفة على رفح وخان يونس

من جانبها، أفادت القناة الإسرائيلية 12 بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن في التوقيت ذاته هجمات جوية على مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، في مؤشر على اتساع نطاق العمليات العسكرية في المنطقة الجنوبية.

إخطار واشنطن قبل تنفيذ الهجوم

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب أبلغت الآلية الأميركية المعروفة بغرفة التنسيق الأميركية الإسرائيلية قبل تنفيذ الهجوم في منطقة خان يونس، وذلك في إطار التنسيق العسكري والأمني بين الجانبين.

الجيش الإسرائيلي يتحدث عن خرق لوقف إطلاق النار

وفي بيان رسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس ارتكبت ما وصفه بخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، بعدما تعرضت قواته المنتشرة في منطقة رفح لهجوم، أسفر عن إصابة خمسة جنود خلال الاشتباكات.

عاجل| تصعيد جديد في جنوب غزة وسقوط قتلى

رد استخباراتي جوي على الهجوم

وأكد الجيش أنه ردا على هذا التطور، نُفذت ضربة جوية دقيقة استهدفت أحد عناصر حماس في جنوب قطاع غزة، وذلك بتوجيه من الاستخبارات العسكرية وجهاز الشاباك، وبمشاركة سلاح الجو الإسرائيلي.

الانتشار العسكري مستمر جنوب القطاع

واختتم الجيش الإسرائيلي بيانه بالتأكيد على أن قواته المنتشرة في الجنوب تواصل عملها وفقا للاتفاقات القائمة، مع التشديد على استمرار العمليات لإزالة أي تهديد فوري يستهدف القوات الإسرائيلية.

حصيلة الحرب منذ السابع من أكتوبر

واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا داخل إسرائيل، وفق الأرقام الرسمية المعلنة.

خسائر بشرية غير مسبوقة وأزمة إنسانية خانقة

وفي المقابل، أسفرت الحرب الإسرائيلية الواسعة على قطاع غزة عن دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، إلى جانب مقتل ما لا يقل عن 70117 فلسطينيا، حسب إحصاءات وزارة الصحة في القطاع.

سقوط قتلى رغم دخول الهدنة

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قُتل 360 فلسطينيا بنيران القوات الإسرائيلية، في ظل استمرار التوتر والخروقات الميدانية.