نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| البحرية الإيرانية: المدمرتان سهند وكردستان تتوليان تأمين السفن الإيرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأربعاء، عن تجهيز الوحدات البحرية الإيرانية بمعدات حديثة ومتطورة.

وذلك إلى جانب انتشار مجموعتين من السفن الحربية وأكثر من 100 عنصر من مشاة البحرية في المحيطات، بهدف مرافقة السفن الإيرانية وتأمين طرق المواصلات البحرية الدولية.

تصريحات على هامش مراسم تكريمية

ونقلت وكالة مهر للأنباء أن تصريحات الأدميرال إيراني جاءت خلال لقاء صحفي عُقد على هامش مراسم إحياء ذكرى الشهيد محمد إبراهيم همتي في مدينة سمنان شرق العاصمة طهران.

سفن حربية ومغاوير بحرية في قلب المحيطات

وأوضح قائد القوات البحرية أن مجموعتين من سفن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنتشران حاليًا في المحيطات، ويرافقهما أكثر من 100 عنصر من مشاة البحرية والمغاوير البحريين، الذين يتولون مهمة حماية السفن وتأمين طرق الملاحة في أعماق البحار.

مدمرات قتالية وقواعد بحرية عائمة

وأشار الأدميرال إيراني إلى دخول معدات بحرية عالية الاستقرار والمتانة إلى الخدمة، قادرة على العمل في أعالي البحار كقواعد عائمة، لافتًا إلى أن المدمرة سهند ذات القدرة القتالية العالية، ومدمرة كردستان، تقومان بمرافقة السفن الإيرانية خلال مهامها البحرية.

إنجازات عسكرية بدعم من الصناعات المحلية

أكد الأدميرال أن هذه القدرات تحققت بفضل تضحيات الشهداء، ولا سيما شهداء القوات البحرية، مضيفًا أن هذه الإمكانيات تساهم بقوة في دعم السياسات الاقتصادية البحرية للبلاد، خاصة في مجال تأمين السفن التجارية.

استخدام أحدث التقنيات الوطنية

وأوضح قائد البحرية الإيرانية أن القوات تعتمد على أحدث المعدات المنتجة محليًا من قبل الصناعيين والشركات الناشئة، مؤكدًا أن بلاده باتت قادرة على ترسيخ سيادتها البحرية بقوة أكبر في أعالي البحار.

جاهزية كاملة للرد على أي تهديد

وفي السياق ذاته، شدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، في بيان أصدره الأسبوع الماضي، على الجاهزية الكاملة للقوات البحرية للرد الحاسم على أي تهديد محتمل.

إشادة بدور البحرية في حماية السيادة

وأوضح موسوي، بمناسبة يوم القوات البحرية الإيرانية الموافق 28 نوفمبر، أن هذا اليوم يخلد بطولات وتضحيات أبطال البحرية في الدفاع عن الاستقلال الوطني وحماية الأمن البحري.

امتداد الدور البحري إلى مجالات متعددة

وأشار إلى أن دور القوات البحرية لم يعد مقتصرًا على المهام العسكرية فقط، بل امتد ليشمل المجالات العلمية والتدريبية والتكنولوجيات الحديثة والدبلوماسية البحرية، ما يعزز من دورها الشامل في دعم القدرات الوطنية الإيرانية.