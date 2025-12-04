العالم اليوم - الاستعلامات المصرية: مصر متمسكة بفتح معبر رفح من الجانبين

انتم الان تتابعون خبر الاستعلامات المصرية: مصر متمسكة بفتح معبر رفح من الجانبين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 ديسمبر 2025 02:16 صباحاً - قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن إسرائيل لن تستطيع فرض أي شروط بالقوة على مصر بشأن معبر رفح.

وأكد رشوان في مقابلة مع "دوت الخليج" أن مصر متمسكة بموقفها بشأن فتح المعبر من الجانبين.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل قد تفرض فتح معبر رفح باتجاه أحادي بالقوة على مصر، قال رشوان: "لا يوجد في القاموس المصري ما يسمى بالفرض بالقوة. لا توجد قوة لدى إسرائيل لفرض شيء، ولا ضعف لدى مصر كي تقبل مثل هذا الضغط. ما تملكه إسرائيل هو ما تفعله حاليا".

وأضاف رشوان: "إسرائيل دمرت تماما الجانب الآخر من المعبر أي الجانب الفلسطيني. دمرت كل الطرقات المؤدية إليه. دمرت كل المباني الإدارية الموجودة فيه، وأغلقته، واحتل الجيش الإسرائيلي المنطقة بالكامل. هذا ما تملكه إسرائيل وهو بموجب القانون الدولي احتلال".

وتابع قائلا: "بالنسبة لمصر، فإن فتح إسرائيل أو إغلاقها للمعبر من جانب غزة هو شأنها، ولكن أيضا من شأن مصر وحدها دون غيرها أن تقرر متى تفتح المعبر من جانبها ووفق أي شروط".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أوردت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانا جاء فيه: "نفى مصدر مصري مسؤول ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن التنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام القادمة للخروج من قطاع غزة".

وأوضح البيان نقلا عن المصدر المصري، أنه "إذا تم التوافق على فتح المعبر، فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، طبقا لما ورد بخطه الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، قد أعلن في وقت سابق الأربعاء، عن فتح معبر رفح في الأيام المقبلة للمغادرة فقط من قطاع غزة إلى مصر.

وأشار إلى أن هذا الترتيب، الحاصل على موافقة أمنية من إسرائيل، سيتم تنسيقه مع مصر تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي تم تطبيقها في يناير 2025.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية مرارا إلى إعادة فتح معبر رفح، في وقت تواجه به غزة أزمة إنسانية حادة بعد الحرب التي استمرت عامين.