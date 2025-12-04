العالم اليوم - باريس تعلق على سجن صحفي فرنسي في الجزائر

انتم الان تتابعون خبر باريس تعلق على سجن صحفي فرنسي في الجزائر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 ديسمبر 2025 06:24 صباحاً - انتقدت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، قرار محكمة جزائرية بتأييد الحكم بالسجن 7 سنوات على الصحفي الفرنسي كريستوف غليز رغم الجهود التي بذلتها لإقناع السلطات الجزائرية بتغيير الحكم.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "تأسف الوزارة لأن تعاونها الكامل مع السلطات الجزائرية والتوضيحات التي قدمها فريق الدفاع عنه لم تكن كافية لتغيير الحكم. ندعو إلى إطلاق سراحه ونأمل في التوصل إلى نتيجة مناسبة حتى يتسنى لم شمله مع أسرته بسرعة".

وأضاف البيان أن فرنسا تكرر التزامها بحرية الصحافة في أنحاء العالم.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود الناشطة في مجال حرية الصحافة إن غليز، الذي يعمل في مجلتي (سو فوت) و(سوسيتي) الفرنسيتين اعتُقل في مايو 2024 في تيزي وزو على بعد 100 كيلومتر إلى الشرق من الجزائر العاصمة، حيث كان يعمل على تقرير حول الرياضة في منطقة القبائل.

وأضافت المنظمة أن محكمة محلية وجهت إليه تهمة "الإشادة بالإرهاب" وأدين بها في يونيو الماضي.

ووفقا للخارجية الفرنسية فقد تم تأييد الحكم، الأربعاء.