العالم اليوم - بوتين: سنفرض سيطرتنا على دونباس بأي وسيلة ممكنة

انتم الان تتابعون خبر بوتين: سنفرض سيطرتنا على دونباس بأي وسيلة ممكنة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 ديسمبر 2025 10:24 صباحاً - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، إن الجانب الأميركي قام بتقسيم البنود الـ27 من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا إلى 4 حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.

وأضاف أن المقترحات الأميركية تضمنت نقاطا لم توافق عليها موسكو، مشيرا إلى أن المقترحات التي حملها الوفد الأميركي استندت للتفاهمات مع ترامب خلال قمة ألاسكا.

وأكد بوتين أن روسيا ستفرض سيطرتها على دونباس بأي وسيلة ممكنة.

واجتمع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر مع الرئيس بوتين، ولكن لم يُعلن عن أي تقدم يُذكر نحو تسوية سلمية.

وجاء هذا اللقاء في أعقاب المفاوضات التي جرت بين المفوضين الأميركيين والأوكرانيين في فلوريدا، الأحد، ووصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنها "مثمرة".

وأبدى مسؤولون أوكرانيون وأوروبيون مخاوفهم الأسبوع الماضي بعد تسريب مقترح سلام أميركي مؤلف من 28 نقطة رأوا أنه يرضخ لمطالب موسكو الرئيسية فيما يتعلق بعدم انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي وسيطرة روسيا على خُمس الأراضي الأوكرانية وفرض قيود على الجيش الأوكراني.

وقدمت القوى الأوروبية بعد ذلك اقتراحا مقابلا لإحلال السلام، ثم قالت الولايات المتحدة وأوكرانيا إنهما وضعتا "إطار عمل محدثا ومنقحا للسلام" لإنهاء الحرب.

ومنذ الإعلان عن مسودة المقترحات الأميركية أواخر الشهر الماضي، تسعى القوى الأوروبية جاهدة إلى دعم أوكرانيا في مواجهة ما تعتبره اتفاق سلام عقابيا يلبي مطالب روسيا وقد يفسح المجال أمامها للاستثمار مع الولايات المتحدة في مجالات النفط والغاز والمعادن النادرة، ويعيدها إلى مجموعة الثماني.

وتتضمن المطالب الروسية الرئيسية تعهدا بعدم انضمام أوكرانيا أبدا إلى حلف شمال الأطلسي، وفرض قيود على الجيش الأوكراني، وسيطرة روسيا على كامل منطقة دونباس، والاعتراف بالسيطرة الروسية على مناطق القرم ودونباس وزابوريجيا وخيرسون، إضافة إلى ضمان حماية الناطقين بالروسية في أوكرانيا.

وتقول أوكرانيا إن هذه المطالب تعد استسلاما، وستتركها في النهاية عرضة لغزو روسي جديد، إلا أن الولايات المتحدة اقترحت ضمانا أمنيا لكييف لمدة 10 سنوات.

وتعتقد أوكرانيا والقوى الأوروبية أن موسكو تشن حربا لمحاولة الاستيلاء على الأراضي على الطريقة الاستعمارية، محذرين من أنه في حال انتصار روسيا، فإنها ستهاجم أعضاء حلف شمال الأطلسي يوما ما.