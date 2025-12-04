العالم اليوم - مصادر: قوات النخبة الحضرمية تؤمّن قطاع 14 في بترومسيلة

انتم الان تتابعون خبر مصادر: قوات النخبة الحضرمية تؤمّن قطاع 14 في بترومسيلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 ديسمبر 2025 11:28 صباحاً - ذكرت مصادر أمنية لـ"دوت الخليج"، الخميس، أن قوات النخبة الحضرمية نجحت في تأمين قطاع 14 بترومسيلة بشكل كامل، عقب عملية انتشار واسعة شملت محيط المنشآت الحيوية ونقاط العبور الرئيسية.

وأكدت المصادر أن الوضع في القطاع مستقر، وأن القوات تواصل عمليات التمشيط لضمان سلامة المنشآت واستمرار العمل بصورة طبيعية.

وتشير تقديرات مراقبين إلى أن حضرموت تتجه نحو مرحلة استقرار أمني أكبر، مع تقدم القوات في تنفيذ خطة الانتشار، وسط تأكيد رسمي بأن الملف الأمني "لن يكون خاضعًا لأي قوى خارج إطار الدولة".

وقالت مصادر أمنية، الأربعاء، إن القوات عززت مواقعها في محيط القطن والعبر، وأقامت نقاط تفتيش جديدة ضمن خطة لتثبيت الأمن وتنفيذ أوامر قبض صادرة عن النيابة العامة.

تشهد مناطق ساحل حضرموت توترا سياسيا بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما يعرف بحلف قبائل حضرموت المسلح الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية.