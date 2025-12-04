العالم اليوم - لاعب ليفربول السابق: هذا موعد "الانفصال" عن محمد صلاح

انتم الان تتابعون خبر لاعب ليفربول السابق: هذا موعد "الانفصال" عن محمد صلاح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 ديسمبر 2025 12:28 مساءً - قال لاعب لاعب ليفربول السابق، جيمي ريدناب، أن الدولي المصري ومهاجم "الريدز"، محمد صلاح، قد ينفصل عن النادي في يناير المقبل، بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلى "نقطة الانفصال".

وواجه صلاح، منذ بداية الموسم، سيلا عارما من الانتقادات والدعوات إلى التخلص منه بعد تراجع أدائه واستمرار صيامه التهديفي.

واستبعد المدرب الهولندي آرني سلوت صلاح من التشكيلة الأساسية لليفربول في آخر مباراتين للنادي، فيما يبدو أنه محاكاة لسيناريو "ليفربول دون صلاح".

وقال لاعب ليفربول السابق جايمي ريدناب، إن صلاح قد يغادر النادي في الأشهر المقبلة، مضيفا أنه سيكون مندهشا إذا أكمل اللاعب المصري عقده مع النادي حتى نهايته، معتبرا أن علاقته بالنادي وصلت إلى نقطة الانفصال، ملمحا إلى إمكانية رحيله في يناير، وفقا لما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، الأربعاء.

وأبدى ريدناب تخوفه من أن تنتهي علاقة ليفربول وصلاح بانفصال مرير، بعدما جلس اللاعب ذو الـ33 عاما على دكة البدلاء للمرة الثانية على التوالي في المباراة التي تعادل فيها ليفربول 1-1 أمام سندرلاند.

ووقع صلاح، في أبريل الماضي، عقدا جديدا مع الريدز يمتد حتى 2027، وذلك عقب تحقيقه أحد أفضل مواسمه منذ قدومه إلى النادي، إذ أسهم في تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي مسجلا 29 هدفا ومقدما 18 تمريرة حاسمة في 38 مباراة.

ولم يكن صلاح وحده الذي عانى من تدني المستوى، إذ بدا أن جزءا كبيرا من لاعبي الفريق لم يجدوا إيقاعهم تحت قيادة سلوت، ما ضاعف الضغط على المدرب الهولندي، خصوصا بعد تراكم النتائج السلبية.

وقال ريدناب لـ"سكاي سبورت"، الأربعاء، إن صلاح يعد "أحد عظماء الدوري الإنجليزي وأحد عظماء ليفربول، لكنه اعتقد أن النهاية لن تكون جيدة".

وأضاف: "الوضع صعب للمدرب لأنك تتحدث عن لاعب بارز ومؤثر داخل غرفة الملابس، ولن يقبل الجلوس على الدكة. لم يوقع عقده لينهي مسيرته على هذا النحو، بل ليشارك بانتظام".

وتابع: "سأكون مذهولا إذا أكمل العامين المتبقيين من عقده أو حتى عاما ونصف. الوضع لن يساعد. لا شيء في كرة القدم قد يفاجئني، سواء رحل في يناير أو في الصيف".

وأضاف: "الجميع يتحدث عن احتمال انتقاله للسعودية أو ربما الولايات المتحدة، لكن بالنسبة لي نحن عند نقطة انفصال حقيقية".

وأكمل: "سيشعر بالخذلان أو ربما اللوم، خصوصا أن الفريق يحقق نتائج جيدة من دونه".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اعترف سلوت بأن صلاح "لم يكن سعيدا" باستبعاده من مباراة ويست هام.

وسبق للمدرب الهولندي أن أكد أن صلاح ما زال "مهما جدا" لليفربول رغم الخيبات التي تراكمت عليه منذ بداية الموسم الحالي.