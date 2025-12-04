نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مقتل ياسر أبو شباب خلال اشتباكات في رفح الفلسطينية حسب إذاعة جيش الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مقتل ياسر أبو شباب خلال اشتباكات في رفح الفلسطينية حسب إذاعة جيش الاحتلال

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ياسر أبو شباب، خلال اشتباكات مسلحة اندلعت في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وذلك حسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي تشهده المدينة.

تفاصيل الاشتباكات في مدينة رفح

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال أن الاشتباكات وقعت في أحد محاور التوغل داخل مدينة رفح، حيث تشهد المنطقة عمليات عسكرية مكثفة منذ أيام، وسط تبادل لإطلاق النار وقصف جوي متواصل، أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة، دون الكشف أعداد دقيقة حتى الآن.

تصعيد ميداني مستمر في جنوب القطاع

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال عملياته البرية والجوية في رفح، بزعم ملاحقة عناصر مسلحة، وسط تحذيرات دولية من خطورة الأوضاع الإنسانية في المدينة التي تضم أعدادًا كبيرة من النازحين، وتفتقر لأبسط مقومات الحياة بسبب الحصار والقصف المستمر.

غموض حول الموقف الفلسطيني

في المقابل، لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من مصادر فلسطينية تؤكد أو تنفي تفاصيل مقتل ياسر أبو شباب، أو تحدد طبيعة دوره خلال الاشتباكات، في ظل حالة من التعتيم الإعلامي الناتج عن صعوبة الاتصالات واستمرار العمليات العسكرية.

تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة

وكانت منظمات أممية قد جددت تحذيراتها من أن أي تصعيد إضافي في رفح قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، خاصة في ظل نقص الإمدادات الطبية والغذائية، وتدمير واسع للبنية التحتية، مما يفاقم معاناة المدنيين المحاصرين داخل المدينة.