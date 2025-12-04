تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة

تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفةواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وبوتيرة مرتفعة خلال الساعات الماضية.

ففي المسجد الأقصى المبارك، اقتحم 707 مستعمرين المسجد، على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، بحماية من شرطة الاحتلال.

ومن جهة أخرى، واصلت قوات الاحتلال، لليوم السادس على التوالي، إغلاق مدخل بلدة "الزاوية" غربي سلفيت شمال الضفة الغربية بالسواتر الترابية، حيث قال أمير رفيق شقير رئيس بلدية البلدة، في تصريحات، إن استمرار إغلاق "الزاوية" تسبب بشلل شبه كامل في حركة تنقل المواطنين وحرمانهم من الوصول إلى أعمالهم وخدماتهم الأساسية، لافتا إلى أن الإغلاق يفاقم الأوضاع الإنسانية، إضافة إلى الصعوبات في إدخال البضائع والمواد التموينية والوقود.

ونوه إلى أن الإغلاق يرافقه اقتحامات ليلية متكررة داخل البلدة شملت مداهمة المنازل وإجراء تحقيقات ميدانية.

وفي الخليل، اقتحم مستعمرون مسلحون قرية "بيرين" وقاموا بتهديد السكان وإجبارهم على الرحيل قسرا، وذلك في سياق اعتداءات يومية يتعرض لها المدنيون من قبل مستعمرين أقاموا بؤرة استعمارية جديدة على أراضي جنوب غرب القرية.

وفي شأن ذي صلة، اقتحم مستعمرون بلدة "سبسطية" شمال غربي محافظة نابلس بحماية مشددة من جنود الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، في وقت سابق من اليوم، بلدات "العبيدية" و"الشواورة" و"دار صلاح" و"زعترة" في /بيت لحم/ بالقدس المحتلة.