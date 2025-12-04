نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاركة أمريكية قوية في معرض EDEX 2025 تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت سفيرة الولايات المتحدة في مصر هيرو مصطفى غارغ واللواء كيفن ليهي اليوم بقص شريط افتتاح جناح الولايات المتحدة في معرض الدفاع والأمن الدولي EDEX 2025، والذي يضم 23 شركة أمريكية رائدة في تكنولوجيا ومعدات الدفاع، التزامًا بدعم القدرات الدفاعية لمصر وتعزيز الأمن الإقليمي.

تستعرض الولايات المتحدة هذا العام مجموعة واسعة من رواد الصناعة، مما يعكس التزامها الراسخ باستقرار المنطقة وعمق شراكتها الاستراتيجية المستمرة في مجالي الأمن والدفاع مع مصر. وتقدم الشركات الأمريكية الثلاث والعشرون لمصر أحدث التقنيات والخبرات الفريدة، بما يبرز دور الولايات المتحدة الريادي عالميا في مجال الابتكار الدفاعي.

تحافظ مصر والولايات المتحدة على تعاون عسكري وثيق قائم على المصالح الاستراتيجية المشتركة واستقرار المنطقة. ومن خلال تعاوننا الوثيق، نعمل على خلق شرق أوسط وشمال إفريقيا مستقر وآمن. هذا التعاون يشمل الشراكة في مجالات التدريب وجهود التحديث والتطوير المهني العسكري، ويظل ركيزة أساسية لدعم الأمن عبر المنطقة. ويوفر معرض EDEX 2025 فرصة لمصر والولايات المتحدة لتجديد التأكيد على رؤيتهما المشتركة لمستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا. إن الحضور الأمريكي القوي في EDEX 2025 يعزز هذا الالتزام ويبرز الأهمية المستمرة للعمل المشترك لمواجهة التحديات الدفاعية المتطورة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في مصر هيرو مصطفى غارغ: "نحن هنا لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، والتي تعزز الأمن في جميع أنحاء المنطقة وتوفر فرصًا اقتصادية لشعبي بلدينا."