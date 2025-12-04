نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام دورته السادسة والأربعين المنعقدة بالمنامة بمملكة البحرين، التأكيد على مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية.

ورحب المجلس في بيانه الختامي، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، باعتماد هذه المبادرة كخطوة مهمة نحو التوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق.

كما أشاد المجلس بقرار العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بتقديم هذه المبادرة إلى مجلس الأمن وجعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا تحت مسمى "عيد الوحدة".

ويأتي هذا الموقف، وفق مراقبين، انسجاما مع الدعم الثابت والراسخ لدول مجلس التعاون الخليجي للمملكة المغربية، تحت قيادة العاهل المغربي، وللوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل ترابه.