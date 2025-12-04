نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تستعد لها السعودية.. ماذا نعرف عن بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة النسخة الأولى من كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (ENC) في عام 2026، وهي البطولة الأولى من نوعها المخصصة لمنافسات منتخبات الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.

تأتي هذه البطولة برعاية مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWCF)، وستُقام كل عامين، مقدمة منصة مميزة للاعبين المحترفين لرفع راية أوطانهم والمشاركة في أقوى المنافسات الدولية عبر مجموعة من أشهر الألعاب العالمية. وتهدف البطولة إلى تعزيز مكانة الرياضات الإلكترونية كرياضة وطنية، مع ترسيخ شعور الفخر لدى اللاعبين عند تمثيل منتخبات بلادهم، وإتاحة الفرصة للمشجعين حول العالم لدعم لاعبيهم المفضلين.

وقد صُممت البطولة بالتعاون مع ناشرين وأندية ومنظمات الرياضات الإلكترونية، لتوفير مسارات مستدامة للنمو للدول واللاعبين والشركاء ضمن منظومة الرياضات الإلكترونية العالمية.

حول مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية:

تُعدّ مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة لكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية وكأس العالم للرياضات الإلكترونية، إضافةً إلى مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة. المؤسسة العالمية غير الربحية تتخذ من الرياض مقرًا لها وتركّز على دعم نمو وازدهار قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية والعالم، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن وتوسيع الفرص المهنية والترفيهية وتنويع الاقتصاد الوطني.

كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز الاستقرار المالي للقطاع واستدامته عبر دعم اللاعبين والفرق العالمية، وتنظيم أكبر الأحداث للمشجعين، وتقديم فرص للشركات والمؤسسات للمشاركة والتعاون في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وتستثمر المؤسسة عائداتها لتطوير القطاع عالميًا وتعزيز التعاون مع شركاء متنوعين لإطلاق مبادرات تخدم هذا الهدف.