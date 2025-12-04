نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية يعلن انضمام ثلاث ناشرين عالميين جُدد للنسخة الأولى بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، المؤسسة العالمية غير الربحية التي تتخذ من الرياض في المملكة العربية السعودية مقرًا لها وتهدف إلى تعزيز نمو وازدهار واستدامة قطاع الرياضات الإلكترونية العالمي، عن توسيع قائمة الشركاء لبطولة كأس المنتخبات للریاضات الإلكترونیة (Esports Nations Cup)، البطولة الأولى من نوعھا والمخصصة لمنافسات منتخبات الریاضات الإلكترونیة ضمن مجموعة واسعة من أشھر الألعاب العالمیة. وشهد الإعلان انضمام ثلاثة من أكبر الناشرين العالميين وهم Chess.com، وMOONTON Games وSNK، حيث يُشكّل انضمام هذه الشركات العالمية امتدادًا استراتيجيًا لقائمة الشركاء الرئيسيين وشركات ألعاب الفيديو التي تضم Electronic Arts وKrafton وTencent وUbisoft. وسيتعاون الشركاء الثلاثة الجدد وجميع شركاء النشر الرسميين المقبلين في تصميم مسارات التصفيات وصيغ المنافسة لألعابهم الخاصة، بما يضمن النزاهة والفرص التنافسية واتساق الهيكل العالمي للبطولة. وتعليقًا على هذا الموضوع قال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "من خلال التعاون المباشر مع الناشرين، نستطيع أن نجعل كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية بطولة تتمحور حول اللاعبين، وتمنحهم الفرصة لتمثيل أوطانهم في الألعاب التي صنعت مسيرتهم ونجوميتهم العالمية. ومع وجود سبعة شركاء رئيسيين، أصبح بإمكاننا تعزيز المشاركة على مستوى العالم، وتقديم بطولة تعزز شعور اللاعبين بالانتماء، وترتقي بالتجربة الجماهيرية، إضافةً إلى بناء منصة مستدامة تشكّل وجهة للمنتخبات الوطنية في المستقبل". وتُمثّل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية الإضافة الأحدث إلى محفظة مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، مستفيدةً بشكل مباشر من الزخم العالمي الهائل الذي حققه كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بصفته الحدث الأضخم في العالم للرياضات الإلكترونية. وفي حين يركّز كأس العالم للرياضات الإلكترونية على استقطاب أفضل الأندية والفرق على مستوى العالم، فإن كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية يفتح آفاقًا جديدة للمنافسة المرتبطة بمشاعر الانتماء الوطني والندية بين المنتخبات الرسمية للدول. وستشمل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية تمثيلًا من مختلف مناطق العالم (أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا، وآسيا، وجنوب شرق آسيا، وأوقيانوسيا)، وستضم مختلف أنواع الألعاب الجماعية والفردية.

كما سيوفّر نموذج تأهيل البطولة منصة تنافسية شاملة ومتوازنة تُمكّن مختلف الدول من المشاركة في كل لعبة. ويجمع هذا النموذج متعدد المستويات بين التصنيفات العالمية، والتصفيات الإقليمية، وبطاقات الدعوة، إضافة إلى المقاعد التضامنية. ومن المقرّر أن تقام البطولة كل عامين مما سيوفّر جدولًا منتظمًا للاعبين والمدربين والمنظمات والاتحادات، ووقتًا كافيًا وثقة أكبر للناشرين والأندية والشركاء للاستثمار طويل الأمد في برامج المنتخبات الوطنية. وستنطلق الدورة الأولى من البطولة في شهر نوفمبر 2026 في الرياض، لتُتاح الفرصة من بعدها للدول والمدن العالمية لاستضافة هذا الحدث في المستقبل القريب، ما سيمنح البطولة بعدًا عالميًا حقيقيًا ويجسّد رؤيتها وأهدافها الرامية إلى تعزيز الانتشار العالمي للرياضات الإلكترونية وزيادة تأثيرها الإيجابي. وسيتم الكشف مزيد من التفاصيل المتعلقة بكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية خلال الأسابيع المقبلة.