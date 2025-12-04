نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسات قوية ونتائج حاسمة في الأسبوع الثالث من البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، تقديم منافسات نخبوية وأحداث مشوقة في قلب SEF أرينا بالرياض، حيث تشهد الجماهير مباريات حماسية وعروض مثيرة بين أبرز الفرق واللاعبين في العالم.

وتُعد البطولة الكبرى المحطة الختامية لموسم الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، إذ تعكس مستوى الاحترافية والمهارات المتقدمة لدى لاعبي المملكة، وتسلط الضوء على عمق المواهب وروح التنافس الاستثنائية في منظومة الرياضات الإلكترونية السعودية.

وخلال الأسبوع الثالث، اختتمت ثلاث بطولات مثيرة، شملت Mobile Legends: Bang BangوOverwatch 2 وDota 2، حيث شهدت مستويات أداء متميزة ونتائج حاسمة.

ففي البطولة الكبرى للعبة Mobile Legends: Bang Bang، قدم فريقTeam Falcons أداءً مثاليًا، محققًا انتصارين متتاليين بنتيجة 2-0 علىStallions وTwisted Minds، قبل أن يتألق في المباراة النهائية بفوزه 3-1 على Geekay Esports، وحصد اللاعب Saano لقب أفضل لاعب بفضل مساهمته الفعالة في قيادة الفريق نحو النصر.

أما في البطولة الكبرى للعبة Dota 2، فقد فشل فريق Rafha Esports في قلب الموازين رغم محاولاته القوية، حيث خسر أمام فريق Twisted Minds مرتين؛ إذ تغلب Twisted Minds على Rafha Esports بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، قبل أن يحقق فوزًا حاسمًا 3-1 في المباراة النهائية، وحصل لاعب الفريق This Too Shall Pass على لقب أفضل لاعب في البطولة.

بينما شهدت بطولة Overwatch 2 الكبرى، أثبت فريق Twisted Minds مرة أخرى قدرته على السيطرة، بعدما فاز على Zntrx بنتيجة 2-0 وAl-Qadsiah بنتيجة 3-1 ليبلغ النهائي، حيث واجه فريق Al-Qadsiah الذي حصل على فرصة ثانية بعد فوزه 3-0 على Zntrx في مباراة الخاسرين. وواصل Twisted Minds تألقه بالفوز في النهائي الكبير بنتيجة 4-2، وتم تتويج لاعب الفريق Simple بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال عبد الله النصر، مدير قسم منتجات الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "تواصل البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية تقديم تجربة ترفيهية مشوقة، إذ يتنافس نخبة لاعبينا على إنهاء الموسم بأعلى مستويات الأداء. لقد أُقيمت حتى الآن سبع بطولات، وأضفى جمهور SEF أرينا أجواءً مثيرة على المباريات، فيما أظهر الأبطال الجدد تميزهم. ونتطلع بحماس إلى الأسبوع الختامي لهذه البطولة المبهرة."

وتضم البطولة منافسات قوية عبر إحدى عشرة لعبة رئيسية، من أبرزها: eFootball، PUBG Mobile، League of Legends، Rocket League، Dota 2، Counter Strike 2، Overwatch 2، Call of Duty: Mobile، Mobile Legends: Bang Bang، Rainbow Six: Siege، وValorant.

وتُعد البطولة الكبرى حدثًا أساسيًا لدعم استراتيجية الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في تطوير منظومة تنافسية مستدامة، وصقل مهارات اللاعبين الوطنيين، ودعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، كما توفر منصة عملية للاعبين والفرق لاكتساب الخبرات اللازمة التي تمهد الطريق لتمثيل المملكة على الصعيد العالمي.