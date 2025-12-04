نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يُدير الدوري.. دليلك لمعرفة دور الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا، يقوده الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير مجتمع الألعاب الإلكترونية ورعاية نخبة اللاعبين السعوديين في هذا المجال.

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يركز على مسارين متكاملين:

تطوير جميع مستويات اللاعبين، بدءًا من المستوى المجتمعي وصولًا إلى المحترفين القادرين على المنافسة عالميًا.

تعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية عبر تحفيز القطاع وتمكين المواهب السعودية.

منذ تأسيسه في أواخر 2017، نظم الاتحاد العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية وفق أعلى المعايير، واستقطب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، كما عمل مع مطورين عالميين لتعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة.

الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، الذي يديره الاتحاد، هو الدوري الوطني الرسمي للألعاب الإلكترونية في المملكة. ويقام الدوري في “SEF أرينا” المتطورة في بوليفارد الرياض سيتي، ويجمع أبرز أندية الرياضات الإلكترونية السعودية للتنافس عبر أربع فئات: النخبة، تشالنجر، السيدات، وألعاب القتال.

يعتمد الدوري على نظام متعدد المراحل يشمل ثلاث بطولات رئيسية، تليها بطولة ختامية للموسم، مع نظام نقاط يحدد الترتيب العام بناءً على الأداء طوال الموسم. ومع مجموع جوائز يتجاوز 7 ملايين ريال سعودي، يمثل الدوري حجر الزاوية في مشهد الألعاب التنافسية في المملكة، ويعكس طموح السعودية في ريادة قطاع الرياضات الإلكترونية على المستوى العالمي.