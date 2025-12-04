نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مؤتمر مع نظيره الفرنسي… الرئيس الصيني يدعو لحل جذري للقضية الفلسطينية ويعلن حزمة مساعدات كبرى لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة الصينية بكين، صباح اليوم، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بين الرئيس الصيني شي شي جين بينج ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب محادثات ثنائية ركزت على أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الوضع في فلسطين والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وخلال كلمته، شدّد الرئيس شي على أن بكين وباريس مستعدتان للعمل معًا لدفع الجهود الدولية نحو صياغة حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركات أكثر تنسيقًا من القوى الدولية لوضع حدٍ للتصعيد المستمر وتخفيف معاناة المدنيين.

وفي هذا السياق، أعلن شي جين بينج عن تقديم الصين مساعدات مالية بقيمة 100 مليون دولار لفلسطين، موجهة لدعم الاحتياجات الإنسانية العاجلة في غزة، والمساهمة في جهود التعافي وإعادة الإعمار. وأوضح أن بكين «ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الصعبة»، معتبرًا أن دعم الاستقرار الإقليمي مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي.

الرئيس الصيني أشار كذلك إلى أن التعاون بين الصين وفرنسا في هذا الملف يشكل خطوة مهمة لتعزيز دور الدبلوماسية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن البلدين سيكثفان تنسيقهما داخل مجلس الأمن والمؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، ثمّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الموقف الصيني، مؤكدًا أن فرنسا ترى في حل الدولتين المسار الوحيد القادر على إنهاء الصراع وإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، في ظل حاجة عاجلة للدعم السياسي والإغاثي لإعادة فتح نافذة أمل أمام جهود السلام.