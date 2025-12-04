نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزراء وسفراء وشخصيات هامة.. سفارة الإمارات تحتفل بالعيد الوطني الـ54 بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، بالعيد الوطني الرابع والخمسين، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رفيع المستوى شمل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسفير حمد عبيد الزعابي سفير الإمارات لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار الشخصيات، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إضافة إلى سفراء وإعلاميين وممثلين عن المجتمع المدني.

وفي كلمته، رحب السفير حمد عبيد الزعابي بالحضور، مؤكدًا أن هذا الاحتفال يجمع عبق التاريخ بروح الحاضر، ويتيح فرصة للاحتفاء بالعيد الوطني تحت شعار “متحدون”، الذي يعكس معاني الوحدة والوفاء والانتماء.

وأشار السفير إلى أن مسيرة الإمارات منذ تأسيسها على يد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تمثل نموذجًا تنمويًا متفردًا يقوم على العمل والإتقان، والانفتاح والشراكة، والتسامح والازدهار. وأضاف أن الإنجازات التي حققتها الدولة خلال 54 عامًا لم تكن مجرد مشاريع عمرانية أو رقمية، بل رحلة ارتقاء بالإنسان وصناعة قصة نجاح عربية تحظى بالإعجاب على الصعيد الدولي.

وأكد الزعابي أن رؤية “نحن الإمارات 2031” و”مئوية الإمارات 2071”، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة، تستثمر في الاقتصاد الجديد وتدعم الصناعات المستقبلية، مع إتاحة فرص واسعة للشباب ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التقدم. وأضاف أن السنوات القادمة ستشهد إنجازات أعمق تعزز مكانة الإمارات دوليًا وتدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

وتناول السفير العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر، واصفًا إياها بأنها راسخة ومتينة صنعتها المواقف وصقلتها التحديات، ورعاها قادة آمنوا بأن أمن البلدين واستقرارهما مسار واحد. وأوضح أن التعاون بين البلدين يشمل العمل المشترك والاستثمارات المتبادلة والدعم المستمر في المحافل الدولية، مؤكدًا أن التوافق بين قيادتي البلدين يمثل حجر الأساس لتعاون استراتيجي يخدم الأجيال القادمة.

واختتم السفير كلمته بالقول إن الاحتفال بالعيد الوطني ليس مجرد إحياء لذكرى وطنية، بل فرصة للتطلع إلى المستقبل وتجديد العهد بالقيادة الرشيدة وتعزيز التنمية وصناعة الفرص وصون الاستقرار، متمنيًا كل عام ودولة الإمارات بخير، وكل عام ومصر وشعبها الكريم في تقدم وازدهار.