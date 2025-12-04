نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: توازن القوى في العالم يتغير وتظهر مراكز قوى جديدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موازين القوى في العالم تشهد تغيرا مع ظهور مراكز قوى جديدة، مؤكدا أن ضمان الاستقرار بين الدول يشكل أساسا حاسما لتقدم العلاقات الثنائية والدولية.

وأكد الرئيس الروسي في مقابلة مع قناة "إنديا توداي" الهندية، على الأهمية البالغة للاستقرار في المجالات الرئيسية للتعاون الروسي-الهندي، مشيرًا إلى أن هذا الثبات يساعد البلدين على تحقيق أهدافهما المشتركة. وأضاف أن الشركات الروسية والهندية كانت قد أقامت علاقات تجارية فعالة حتى قبل الأزمة الأوكرانية.

وأشار بوتين إلى وجود العديد من المجالات الواعدة للتعاون المستقبلي بين البلدين، بما في ذلك مجال الذكاء الاصطناعي. كما لفت إلى أن الهند أصبحت واحدة من أكبر موردي المنتجات البترولية إلى أوروبا.

وأكد الرئيس الروسي أن التعاون بين روسيا والهند في مجال الطاقة لا يخضع لتأثير التطورات الجارية في أوكرانيا، معربًا عن تقديره للهند كشريك دفاعي موثوق لروسيا، حيث لا تقتصر العلاقة على البيع فحسب بل تشمل أيضًا المشاركة في تكنولوجيا الدفاع