عاجل- توزيع الحلوى في قطاع غزة احتفالًا بمقتل ياسر أبو شباب قائد المليشيات المسلحة شرق رفح

توزيع الحلوى في قطاع غزة احتفالًا بمقتل ياسر أبو شباب قائد المليشيات المسلحة شرق رفح

شهد قطاع غزة اليوم توزيع الحلوى ابتهاجًا بمقتل ياسر أبو شباب، القائد البارز لإحدى المليشيات المسلحة في منطقة شرق رفح، على يد مجهولين. وأفادت مصادر محلية بأن الأهالي قاموا بتوزيع الحلوى في الشوارع والأحياء احتفالًا بالواقعة، في مؤشر على شعور بعض السكان بالارتياح نتيجة وفاة القائد المثير للجدل والذي كان متورطًا في أعمال عنف متعددة.

وأوضحت المصادر أن عملية توزيع الحلوى جاءت بشكل مفاجئ وواسع النطاق، وسط انتشار أمني خفيف من قبل قوات الشرطة المحلية لتأمين السلامة العامة ومنع أي تداعيات محتملة. وتناولت وسائل الإعلام المحلية الخبر على نطاق واسع، فيما تباينت ردود الأفعال بين مؤيد للاحتفال ومعارض له بسبب طبيعة الواقعة وحساسية الموضوع.