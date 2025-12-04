نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- لافتة «أبو شباب فطس» تشعل الجدل في استاد لوسيل خلال مباراة فلسطين وتونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لافتة «أبو شباب فطس» تشعل الجدل في استاد لوسيل خلال مباراة فلسطين وتونس

شهد استاد لوسيل في قطر واقعة مثيرة للجدل خلال مباراة منتخبي فلسطين وتونس، بعدما رفعت مجموعة من الجماهير لافتة تحمل عبارة «أبو شباب فطس»، في إشارة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأشعلت موجة من الجدل بين المتابعين.

ردود فعل داخل المدرجات

جاء رفع اللافتة بالتزامن مع أجواء حماسية سيطرت على المباراة، حيث تباينت ردود أفعال الجماهير داخل المدرجات بين مؤيد ومعارض، فيما حاول بعض المنظمين احتواء الموقف سريعًا لتفادي أي تصعيد أو توتر إضافي.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

سرعان ما انتقلت صورة اللافتة إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداولها الآلاف من المستخدمين، وانقسمت الآراء حول دلالتها وتوقيتها، بين من اعتبرها تعبيرًا سياسيًا ومن رأى أنها خروج عن الروح الرياضية داخل الملاعب.

جانب من الحدث

موقف الجهات المنظمة

حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات المنظمة للمباراة أو من الاتحادين الفلسطيني أو التونسي بشأن الواقعة، فيما تُشير مصادر إلى أن التحقيق في ملابسات ما حدث جارٍ للوقوف على تفاصيله الكاملة.

تأثير الواقعة على أجواء المباراة

وعلى الرغم من الجدل المثار، استكملت المباراة في أجواء تنافسية قوية بين المنتخبين، وسط تركيز اللاعبين على أرض الملعب بعيدًا عن أحداث المدرجات، في محاولة للحفاظ على الطابع الرياضي للقاء.