العالم اليوم - ميسي يثير الشكوك حول مشاركته في مونديال 2026

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 ديسمبر 2025 10:29 مساءً - قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الخميس، إن هناك احتمالا ألا يشارك في كأس العالم 2026، ولكنه يرغب في ذلك بشدة.

وفي مقابلة مع شبكة "إس بي إن" تحدث ميسي عن حياته، واحتمال مشاركته في عن كأس العالم، وقال: "آمل أن أكون هناك. قلت من قبل إنني أحب أن أكون هناك، وفي أسوأ الأحوال سأكون حاضرا لأشاهده مباشرة، وسيكون ذلك أمرا مميزا".

وأضاف: "كأس العالم بطولة خاصة للجميع، لأي دولة، وخصوصا لنا، لأننا نعيشها بطريقة مختلفة تماما".

وسبق للنجم الأرجنتيني، الذي يلعب في صفوف نادي إنتر ميامي الأميركي أن قال إنه سيلعب في البطولة، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مادام جسده يسمح بذلك.

وقاد ميسي، 39 سنة، الفائز عدة مرات بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، المنتخب الأرجنتيني في التتويج بكأس العالم في قطر عام 2022.

وبخصوص جاهزية لاعبي المنتخب الأرجنتيني، أكد: "الحقيقة أننا نملك لاعبين استثنائيين وقد ظهر ذلك منذ سنوات، خاصة من ناحية الرغبة والحماس منذ أن تولى ليونيل سكاليوني المهمة".

وتابع: "نحن مجموعة رائعة نتفهم بعضنا جيدا، إذا احتاج الأمر للعب بقوة، فإنهم يفعلون، الجميع يعطي كل ما لديه، هذه قوة كبيرة لهذا الفريق والمنتخب الوطني".

وأكمل: "على الأرجنتين أن تستفيد من هذه المرحلة. الفوز بكأس العالم يعطي ثقة وراحة للاستعداد للمنافسات بطريقة مختلفة".

وستكون الأرجنتين في المستوى الأول خلال قرعة كأس العالم التي ستجرى، الجمعة، في واشنطن العاصمة.