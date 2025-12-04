العالم اليوم - انسحابات أوروبية من "يوروفيجن" بعد السماح لإسرائيل بالمشاركة

انتم الان تتابعون خبر انسحابات أوروبية من "يوروفيجن" بعد السماح لإسرائيل بالمشاركة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 ديسمبر 2025 11:29 مساءً - ستتمكن إسرائيل من المشاركة في مسابقة يوروفيجن 2026، مما دفع إسبانيا وهولندا وأيرلندا وسلوفينيا إلى تنفيذ تهديداتها بالانسحاب من المسابقة بسبب حرب غزة.

وبعد اجتماع عقد في جنيف، قرر اتحاد البث الأوروبي، الجهة المنظمة للمسابقة، عدم الدعوة إلى تصويت على مشاركة إسرائيل، وقال إنه أقرّ بدلا من ذلك قواعد تهدف إلى ثني الحكومات عن التأثير على المسابقة.

ومباشرة بعد هذا الإعلان، أعلنت هيئات البث الهولندية والإسبانية والأيرلندية انسحابها من المسابقة، مما يعني أن مغني هذه الدول لن يتنافسوا في المسابقة التي تجذب ملايين المشاهدين حول العالم.

أيرلندا تصف مشاركتها بأنها "أمر غير مستساغ"

قالت شبكة "آر.تي.إي" الأيرلندية إنها تشعر أن "مشاركة أيرلندا لا تزال أمرا غير مستساغ نظرا للخسائر الفادحة في الأرواح في غزة والأزمة الإنسانية هناك التي لا تزال تعرّض حياة كثيرين من المدنيين للخطر".

وذكرت ناتاليا جورساك رئيسة مؤسسة البث العام الوطني في سلوفينيا "آر.تي.في سلوفينيا" لرويترز أن بلادها انسحبت أيضا.

وأشارت هيئات البث التي هددت بمقاطعة المسابقة إلى عدد القتلى في غزة، واتهمت إسرائيل بانتهاك القواعد التي تهدف إلى حماية حيادية المسابقة.

وقال اتحاد البث الأوروبي "هذا التصويت يعني أن جميع أعضاء الاتحاد الراغبين في المشاركة في مسابقة يوروفيجن 2026 ويوافقون على الالتزام بالقواعد الجديدة مؤهلون للمشاركة".

وأدت هذه القضية إلى انقسام حاد بين المشاركين في المسابقة التي تجتذب ملايين المشاهدين في أنحاء العالم ولها تاريخ في ما يتعلق بالتداخل مع المنافسات الوطنية والقضايا الدولية والتصويت الذي يتأثر بالسياسة.

وأوضحت هيئة البث الهولندية "أفروتروس" أنها خلصت إلى أنه "في ظل الظروف الحالية، لا يمكن أن تتماشى المشاركة مع القيم العامة الأساسية لمنظمتنا".

ووجه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الشكر لداعمي بلاده، قائلا: "يسرني أن إسرائيل ستشارك مرة أخرى في مسابقة يوروفيجن، وآمل أن تظل هذه المسابقة داعمة للثقافة والموسيقى والصداقة بين الأمم والتفاهم الثقافي العابر للحدود".

وكانت ألمانيا، وهي من أبرز الداعمين ليوروفيجن، قد أعلنت أنها لن تشارك في حال منعت إسرائيل من المشاركة.

وقبل القرار، قالت هيئة البث العامة الإسرائيلية إنها تستعد لمسابقة العام المقبل.

وكانت المتسابقة الإسرائيلية يوفال رافائيل التي شاركت في نسخة 2025 من المسابقة حاضرة في مهرجان نوفا الموسيقي الذي استهدفته حركة "حماس" خلال هجومها على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب على قطاع غزة.

ووفقا لاحصاءات إسرائيلية، قتل 1200 شخص واقتادت حماس 251 رهينة إلى غزة.

وتقول وزارة الصحة في القطاع إن الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك أدى إلى مقتل أكثر من 70 ألف شخص.