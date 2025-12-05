عاجل- أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل أعياد الميلاد

أحمد جودة - القاهرة - أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل أعياد الميلاد

أكد موقع «أكسيوس»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إعلان الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل أعياد الميلاد، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف «أكسيوس»، أنه من المرجح أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ترامب، في الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الحالي لمناقشة المرحلة التالية من اتفاق غزة، وأبلغ ترامب نتنياهو في اتصال هاتفي يوم الاثنين بأنه يتوقع منه أن يكون شريكا أفضل في ملف غزة.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين، أنه مجلس السلام الذي يرأسه ترامب، سيتولى رئاسة الهيكل الحاكم في غزة، مشيرين إلى أن واشنطن في المراحل الأخيرة من تشكيل قوة الاستقرار الدولية وهيكل الحكم الجديد بغزة.