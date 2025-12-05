نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فانس ينفي تصاعد معاداة السامية داخل الجمهوريين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه لا يرى أن معاداة السامية تتصاعد داخل الحزب الجمهوري، رافضا تحذيرات محافظين تحدثوا عن تزايد العداء تجاه اليهود بين النشطاء اليمينيين الشباب.

وقال فانس في مقابلة مع شبكة NBC News بمناسبة مرور عامه الأول في المنصب إنه يجد من المهم الإشارة إلى هذه الظواهر عندما يلاحظها، لكنه لا يرى، خلال حديثه مع المحافظين الشباب، أي موجة كامنة من معاداة السامية آخذة في التصاعد.

وأكد فانس أن معاداة السامية أمر خاطئ، موضحا أن الحكم على أي شخص بناء على لون بشرته أو صفاته غير القابلة للتغيير يتعارض مع القيم الأمريكية والمسيحية.

ويشار إلى أن فانس، الذي اعتنق الكاثوليكية، كان قد قال مؤخرا إنه يأمل أن تختار زوجته الهندوسية اعتناق المسيحية مستقبلا.

وأضاف فانس أن أي مجموعة قد تضم أفرادا غير جيدين، لكنه يرى أن على الجميع التحلي بالوضوح في رفض معاداة السامية والعنصرية. وقال إن وصف الحزب الجمهوري أو الحركة المحافظة بأنها مليئة بمعاداة السامية يعد نوعا من الافتراء.

وتعد هذه التصريحات أكثر ردود فانس وضوحا على السيناتور تيد كروز وعدد من الوجوه البارزة في اليمين الذين حذروا خلال الأسابيع الماضية من تصاعد معاداة السامية بين المحافظين.

وتأتي هذه التصريحات وسط نقاش واسع داخل الأوساط الجمهورية حول كيفية التعامل مع صعود شخصيات معادية للسامية بشكل واضح مثل نيك فوينتس الناشط الأمريكي اليميني المتطرف، معروف بآرائه المعادية لليهود والمثليين، الذي تمكنت حركة "الغرويبر" التابعة له من جذب شرائح من موظفي الحزب الجمهوري الشباب ونشطاءه.

وقد أعرب محافظون يهود ومعلقون يمينيون عن قلقهم من تأثير فوينتس، مشيرين إلى أن عددا ملحوظا من الموظفين الجمهوريين الجدد يتابعون محتواه. وكان فوينتس قد وصف ما سماه "اليهود المنظمين" بأنهم يشكلون تهديدا للوحدة الأمريكية