العالم اليوم - بلومبرغ: وارنر براذرز تبدأ محادثات حصرية مع نتفليكس

انتم الان تتابعون خبر بلومبرغ: وارنر براذرز تبدأ محادثات حصرية مع نتفليكس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 ديسمبر 2025 09:24 صباحاً - ذكر مراسل لوكالة بلومبرغ نيوز في منشور على موقع إكس أن نتفليكس دخلت في محادثات حصرية مع شركة وارنر براذرز ديسكفري للاستحواذ على الاستوديو الخاص بها وخدمة البث المباشر HBO Max.

وكانت رويترز قد قالت أمس الخميس إن نتفليكس كانت أبرز مقدم عرض بشأن وارنر براذرز ديسكفري، مما يزيد من احتمالات إبرام صفقة يمكن أن تعيد تشكيل المشهد الإعلامي.

ووفقا لوكالة بلومبرغ، قالت مصادر إن نتفليكس ستقدم غرامة انفصال بقيمة 5 مليارات دولار في حال لم يوافق المنظمون على الصفقة.

وأوضحت المصادر أن الشركتين قد تعلنان عن إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة، شريطة عدم انهيار المفاوضات. وتشير هذه الخطوة إلى أن نتفليكس تقدمت على كل من باراماونت سكاي دانس كومباني وكومكاست، اللتين كانتا تتنافسان أيضًا على الصفقة.

قبل إتمام عملية البيع، ستكمل شركة وارنر براذرز - التي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 60 مليار دولار - عملية فصل قنوات الكابل، بما في ذلك CNN وTBS وTNT.

ستُحدث هذه الصفقة، في حال إتمامها، تغييرًا جذريًا في صناعة الترفيه، حيث ستجمع خدمة البث المدفوعة المهيمنة عالميًا مع أحد أقدم استوديوهات هوليوود وأكثرها عراقة.

يُمثل هذا الاستحواذ تحولاً استراتيجياً جذرياً لشركة نتفليكس، التي لم تُبرم صفقة بهذا الحجم من قبل. فقد نمت هذه الشركة الرائدة في مجال البث لتصبح الشركة الأكثر قيمة في هوليوود، دون الاستفادة من مكتبة محتوى أو استوديو خاص بها، وذلك عبر ترخيص البرامج من جهات أخرى ثم التوسع في إنتاج المحتوى الأصلي.