وزيرة الثقافة الفرنسية تؤكد ضرورة تطوير ذكاء اصطناعي أوروبي سيادي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزيرة الثقافة الفرنسية، راشيدا داتي، في مقابلة مع مجلة "لو بوان"، ضرورة تطوير ذكاء اصطناعي أوروبي يتمتع بالسيادة.

وشددت الوزيرة على أهمية أن يقوم الذكاء الاصطناعي على الشفافية ويُنشأ من خلال حوار بين أصحاب الحقوق والشركات المطورة للتقنيات.

وقالت داتي في مقابلة مع مجلة لو بوان: "هذا الحوار يضمن التعرف على المواد المستخدمة لتدريب الذكاء الاصطناعي، وحصول مؤلفيها على مكافأة".

وتأتي تصريحات الوزيرة في وقت تدرس فيه مفوضية الاتحاد الأوروبي إمكانية تبسيط بعض بنود اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي. وذكرت صحيفة بوليتيكو الأوروبية أن هذه التسهيلات ستسمح للشركات بمعالجة بعض الفئات الخاصة من البيانات، مثل المعتقدات الدينية والسياسية أو الانتماءات العرقية أو الحالة الصحية، بما يمكّنها من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بفعالية أكبر