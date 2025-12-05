اليونيفيل تندد بالغارات على جنوب لبنان
نددت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" اليوم بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، معتبرة ذلك "انتهاكا واضحا "لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.
ودعت اليونيفيل في بيان لها اليوم، الجيش الإسرائيلي إلى استخدام آليات الارتباط والتنسيق المتاحة، محذرة في الوقت ذاته من اتخاذ أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.
وفي سياق منفصل، أفادت القوة الدولية بأن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار قرب بنت جبيل، من دون وقوع إصابات، مؤكدة أنها تواصل مراقبة الأوضاع الميدانية والإبلاغ عنها.
ودعت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان إلى الالتزام الكامل بالقرار وبالتفاهمات التي تم التوصل إليها، حفاظا على التقدم المحقق حتى الآن.
