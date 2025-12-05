العالم اليوم - خطاب البرهان في مأزق.. دلائل تناقض رواية غياب الإخوان

انتم الان تتابعون خبر خطاب البرهان في مأزق.. دلائل تناقض رواية غياب الإخوان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 ديسمبر 2025 03:28 مساءً - حاول قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، نفي أي حضور للإخوان في المؤسسة العسكرية، برغم المعطيات التي تناقض هذا الخطاب.

وتكشف التطورات الميدانية والسياسية عن تصدع رواية البرهان أمام دلائل تؤكد سيطرة التنظيمات المتشددة على قرار الجيش.

وبذلك يجد قائد الجيش السوداني نفسه مرة جديدة أمام رواية تتصدع لدى مقارنتها مع المعطيات الميدانية، إذ تبدو تصريحات البرهان الأخيرة بشأن عدم حضور الإخوان في المؤسسة العسكرية، محاولة لتسويق الجيش بوصفه مؤسسة غير أيديولوجية، يمكن التعامل معها دوليا بدون الالتفات إلى عبء التطرف والتشدد في صفوفها.

غير أن البرهان قدم سرديتين لا تلتقيان، "الشعب أسقط الإخوان.. ولا علاقة للتنظيم بالجيش أو الحكومة"، وهذا إقرار ضمني بوجود سابق للإخوان، مقابل نفي مطلق للحضور الحالي، في حين أن اختراقهم التاريخي للمؤسسات معروف.

فإعادة الضباط المبعدين سابقا، وصعود كوادر معروفة بانتمائها التنظيمي، كلها دلائل تجعل من النفي الرسمي محاولة لإعادة هندسة الصورة.

فبينما يحاول البرهان تقديم الجيش ككيان منزه عن الأجندات المتطرفة، تشير الأحداث إلى أن تنظيم الإخوان عاد إلى مفاصل الدولة بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، وتحول إلى شريك فعلي في القرار العسكري والسياسي.

وفي هذا السياق، تأتي رسائل البرهان متعددة الاتجاهات في آن واحد ومتناقضة في مضامنيها، للداخل السوداني، محاولا تسويق أن الجيش هو حائط الصد ضد الإخوان والدعم السريع معا، أما رسالته للعواصم العربية والغربية فهي أن المؤسسة العسكرية ليست واجهة لمشروع الإخوان.

وذلك سعيا لإظهار أن الجيش كشريك "غير أيديولوجي" يمكن التعامل معه دولياً بدون القلق من تغلغل الإخوان في صفوفه.

فيما يبعث رسالة للوسطاء مفادها أن سقف التفاوض الحالي منخفض جدا.

ويرى مراقبون أن أخطر ما يواجه السودان اليوم ليس فقط استمرار الحرب، بل عودة التنظيمات المتشددة إلى الواجهة من بوابة الجيش.