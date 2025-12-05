نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهند: زيارة بوتين ساعدت في تعميق الثقة والاحترام المتبادلين بين البلدين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - صرح النائب الأول لوزير الخارجية الهندي وكرم مصري بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند حققت نتائج جوهرية وساعدت في تعميق الثقة والاحترام المتبادلين بين روسيا والهند.

وأضاف في مؤتمر صحفي حول نتائج زيارة الرئيس الروسي: "أستطيع القول إن الزيارة ساعدت في تحقيق بعض النتائج الجوهرية جدا، كما ساعدت النقاشات الغنية بين القائدين في تعميق الثقة والاحترام المتبادل للمصالح الوطنية الأساسية لبعضهما البعض".

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذه القمة لقائدي البلدين كان توسيع وتعزيز الجانب الاقتصادي للشراكة للتقدم نحو الهدف المشترك وهو تحقيق حجم تجارة ثنائية بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتابع: "العلاقات الهندية الروسية تظل أيضا أساسا للتفاعل البناء في الوضع الجيوسياسي المتزايد التعقيد، وكل من بلدينا يسعى لذلك. ينوي الطرفان مواصلة المساهمة في حل المشكلات التي يطرحها الوضع الحالي أمام البلدين".

ووصل الرئيس بوتين أمس الخميس إلى الهند في زيارة دولة تستمر يومين