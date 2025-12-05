نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: إن لم نحقق أهدافنا بالطرق السلمية سنواصل عمليتنا العسكرية في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التأكيد أنه إذا لم تتمكن روسيا من تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية، ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف في ردا على سؤال حول ما سيحدث في حال رفضت كييف الامتثال لمطالب موسكو: "إذا لم نتمكن من حل المشكلة وتحقيق أهدافنا سلميا، سنواصل عملنا وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان مصالحنا".

وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف اليوم الجمعة أن روسيا تنتظر رد واشنطن بعد مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف مؤخرا حول سبل تسوية أزمة أوكرانيا.

وكان الرئيس بوتين قد استقبل في 2 ديسمبر في الكرملين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي ومؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز" جاريد كوشنر، في إطار مناقشة الخطة الأمريكية المقترحة بشأن أوكرانيا.