نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن القومي الأمريكي: يجب التخلي عن اعتبار "الناتو" حلفا يتوسع إلى ما لا نهاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت صيغة الأمن القومي الأمريكي بنسختها المعدلة ضرورة التخلي عن اعتبار "الناتو" حلفا يتوسع إلى ما لا نهاية، وأنه على أوروبا أن تضطلع بالمسؤولية الأساسية عن حماية أمنها.

وجاء في وثيقة الصيغة الأمريكية المنقحة للأمن القومي التي نشرها البيت الأبيض اليوم الجمعة: يجب أن تنص أولويات سياستنا تجاه أوروبا على وقف تصور "الناتو" تحالفا يتوسع باستمرار".

وجاء في الوثيقة: "يجب أن تعطي سياستنا العامة تجاه أوروبا الأولوية لمنح أوروبا القدرة على الوقوف بثبات على أقدامها والعمل كمجموعة متماسكة من الدول ذات السيادة، بما في ذلك من خلال تحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها الذاتي".