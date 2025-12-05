نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تنتظر من الولايات المتحدة مشاركة نتائج مفاوضاتها مع أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو تنتظر أن تشاركها الولايات المتحدة نتائج المفاوضات التي أجرتها مع رئيس الوفد الأوكراني رستم عميروف.

وردا على سؤال حول التوقيت المتوقع للرد الأمريكي، قال أوشاكوف في بث "القناة الأولى" الروسية: "نحن ننتظر تحليل مفاوضاتهم مع عميروف. آمل أن يشاركونا هذه النتائج، وبعد ذلك سنرى".

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الأوكرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الأوكراني أن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عميروف ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية أندريه غاناتوف سيجتمعان مع صهر ترامب جاريد كوشنر والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف. ومن المقرر أن تعقد المحادثات في فترة ما بعد الظهر بالتوقيت المحلي لولاية فلوريدا.

في 2 ديسمبر، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين كلا من ويتكوف وكوشنر، في زيارة ركزت على مناقشة خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا. ووفقا لبيانات روسية، قام الجانب الأمريكي بتقسيم نقاط الخطة المقترحة البالغة 27 نقطة إلى أربع حزم موضوعية واقترح مناقشتها بشكل منفصل.

ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المحادثات التي جرت في موسكو بأنها "غنية جدا بالمحتوى"، مشيرا إلى أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر. كما لفت إلى أن للتقدم العسكري للقوات الروسية على الأرض أثر إيجابيا على مسار وطبيعة المفاوضات.

يأتي هذا في سياق المساعي الدبلوماسية الجارية حول التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، حيث تُجرى اتصالات متعددة الأطراف تشمل روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.