العالم اليوم - رسميا.. القرعة الكاملة لكأس العالم 2026

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 ديسمبر 2025 09:24 مساءً - أُجريت، الجمعة، في العاصمة الأميركية واشنطن قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي ستُقام للمرة الأولى في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأسفرت عن مواجهات قوية في مرحلة المجموعات.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب أفريقيا – كوريا الجنوبية – الفائز من المسار الرابع في الملحق الأوروبي.

المجموعة الثانية: كندا – الفائز من المسار الأول في الملحق الأوروبي – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – اسكتلندا.

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة – باراغواي – أستراليا – الفائز من المسار الثالث في الملحق الأوروبي.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – ساحل العاج – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – الفائز من المسار الثاني في الملحق الأوروبي – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزيلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – الرأس الأخضر – السعودية – أوروغواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – الفائز من المسار الثاني في الملحق العالمي – النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشرة: البرتغال – الفائز من المسار الأول في الملحق العالمي – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا – كرواتيا – غانا – بنما.

وتمثّل نسخة 2026 أكبر نسخة في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، مع توزيعها على 12 مجموعة، يتأهل منها أوائل المجموعات ووصافيوها، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.