العالم اليوم - قرعة المونديال.. مصر محظوظة والأردن أمام ميسي وتحد للسعودية

انتم الان تتابعون خبر قرعة المونديال.. مصر محظوظة والأردن أمام ميسي وتحد للسعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 ديسمبر 2025 10:20 مساءً - أوقعت قرعة كأس العالم 2026، التي جرت في العاصمة الأميركية واشنطن، المنتخبين الجزائري والأردني مع الأرجنتين بطلة العالم في المجموعة العاشرة، التي تُعد المجموعة العربية الوحيدة التي تضم منتخبين عربيين، وتكتمل منتخباتها بمنتخب النمسا.

وكان الأردن أول منتخب عربي يحجز مقعده في النهائيات التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخبا بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، وذلك للمرة الأولى في تاريخه. فيما تعود الجزائر إلى المونديال بعد غياب عن النسختين الماضيتين، في مشاركتها الخامسة في تاريخها.

وجاء المنتخب المغربي، صاحب المركز الرابع في مونديال 2022، في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل وهايتي واسكتلندا. أما تونس فستتنافس في المجموعة السادسة التي تضم كلا من هولندا واليابان والفائز من مواجهة أوكرانيا/السويد وبولندا/ألبانيا في الملحق الأوروبي.

وتخوض قطر، التي استضافت نسخة 2022، منافسات المجموعة الثانية أمام كندا وسويسرا والفائز من مسار الملحق الأوروبي الذي يجمع إيطاليا/إيرلندا الشمالية وويلز/البوسنة والهرسك.

وجاء المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، بينما تلعب السعودية في المجموعة الثامنة مع إسبانيا والرأس الأخضر وأوروغواي.

وفي حال تأهله عبر الملحق القاري، سيقع العراق في المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والسنغال والنرويج.

وتُعد نسخة 2026 أول بطولة تُقام بمشاركة 48 منتخبا، مع نظام موسع يمنح فرصا إضافية للمنتخبات العربية والعالمية في بلوغ الأدوار الإقصائية.