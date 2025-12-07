العالم اليوم - نتنياهو يأمر باعتقال 70 مستوطنا بتهمة العنف ضد الفلسطينيين

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يأمر باعتقال 70 مستوطنا بتهمة العنف ضد الفلسطينيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 ديسمبر 2025 01:24 صباحاً - أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، بإخلاء 14 بؤرة استيطانية واعتقال 70 شخصا متهمين باستخدام العنف ضد الفلسطينيين.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن "البؤر الاستيطانية غير قانونية، وتصنف مصدرا للإرهاب اليهودي والجريمة القومية، وتستعد الأجهزة الأمنية للتعامل مع البؤر الاستيطانية ومثيري الشغب الذين يسكنونها".

وأوضحت القناة أن نتنياهو قرر اعتقال 70 ناشطا لجأوا إلى المزارع والبؤر الاستيطانية ليشنوا انطلاقا منها "عمليات عنف عنيفة"، معظمها ضد الفلسطينيين.

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن هذه البؤر الاستيطانية غير القانونية: "أصبحت هذه المزارع نقاطا متقدمة تشن منها غارات على القرى الفلسطينية"، بل إنهم رصدوا مؤخرا ظاهرة المساس برموز الدولة والتحريض على إسرائيل، مثل إيذاء الجنود وضباط الشرطة.

في غضون ذلك، نقلت القناة عن مصدر سياسي قوله: "رئيس الوزراء غير معني إطلاقا بتطهير البؤر الاستيطانية. عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع كبار المسؤولين الأمنيين والشخصيات الاجتماعية، بهدف التعامل مع مجموعة من الشباب الخارجين عن القانون، الذين لا ينتمون إلى المستوطنة ولا يمثلونها. أي عنوان آخر خاطئ وكاذب".