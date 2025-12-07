العالم اليوم - صراع القمم.. السعودية للصدارة والمغرب لحجز بطاقة التأهل

انتم الان تتابعون خبر صراع القمم.. السعودية للصدارة والمغرب لحجز بطاقة التأهل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 ديسمبر 2025 03:12 مساءً - يتطلع المنتخب السعودي لتحقيق الفوز الثالث تواليا وحسم صدارة المجموعة الثانية عندما يلتقي نظيره المغرب الساعي إلى التأهل، يوم الاثنين، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، فيما يتمسك المنتخب العماني بالأمل أمام جزر القمر.

بعد فوزه على عُمان 2-1 وجزر القمر 3-1، حسم المنتخب السعودي تأهله إلى ربع النهائي، لكنه يأمل بالتشبث بالصدارة في عاشر لقاء مع المغرب وتحقيق فوزه الرابع عليه.

وسبق للمنتخبين أن التقيا 9 مرات كانت الغلبة فيها للمغرب الذي فاز في أربع مباريات، مقابل ثلاث خسارات وتعادلين.

وكان المنتخب السعودي لعب مباراته الماضية بقيادة الفرنسي فرانسوا رودريغيز، مساعد مواطنه هيرفيه رونار الذي تزامت المباراة مع حضوره قرعة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وكشف رودريغيز في المؤتمر الصحافي قبل المباراة أن فريقه يترقب عودة رونار وأنه "هو سيقرر من سيشرك ومن سيرتاح غدا".

هذا التأهل السادس للسعودي من دور المجموعات في كأس العرب في سابع مشاركة، إذ كان غادر البطولة من الدور الأول مرة واحدة في النسخة الماضية التي استضافتها قطر أيضا.

وقال رودريغيز عن المباراة المقبلة "استعدينا جيدا لمواجهة المغرب وهو من المنتخبات المميزة وثقتي كبيرة باللاعبين لمواصلة الانتصارات والصدارة".

وأضاف "لدينا العديد من الأهداف من مواجهة الغد. الفريق الذي سيلعب يريد إثبات نفسه ولن يعتبر (اللاعبون) هذه المواجهة تحضيرية. لدينا لاعبون يريدون لعب كأس العالم ويريدون إثبات أنفسهم في التدريبات وحتى المباريات الصغرى يلعبون وكأنها في كأس العالم، سنكون تنافسيين إلى أبعد حد".

"استراتيجية فنية جديدة"

أما المغرب الذي خرج بتعادل في مباراته الأخيرة أمام عمان من دون أهداف، فيدخل المباراة بغياب مهاجمه عبد الرزاق حمد الله الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة أمام عُمان.

ويتعيّن على المغربيين تحقيق التعادل على الأقل لحسم التأهل على حساب عُمان التي تتمسك بالأمل أمام جزر القمر على ملعب 974.

وقال مدرب المغرب طارق السكتيوي "الأجواء جيدة وتركيزنا على الظفر بالنقاط الثلاث، الجميع يعرف أهمية هذه المباراة للتأهل، وبإذن الله نحقق الفوز".

وتابع "بالطبع المنتخب السعودي يمتلك أريحية بعد ضمانه التأهل، ومسألة اللعب بالصف الثاني أمر يعود لمدربهم، لكن أكبر خطأ أن نلعب على موضوع التعادل، ليس علينا أي ضغوطات".

ويحتاج المنتخب العماني إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين وخسارة المغربي ليضمن مرافقة "الأخضر" إلى دور الثمانية.

وشدد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش على التمسك بحظوظ المنتخب العماني في العبور إلى الدور المقبل، قائلا "الجهاز الفني سيعمل على معالجة الأخطاء وتجهيز الفريق نفسيا وبدنيا لخوض المباراة ضد جزر القمر القوي بدنيا".

وأضاف "سندخل باستراتيجية فنية جديدة وروح عالية".

في المقابل، تُعد هذه المباراة هامشية لمنتخب جزر القمر الذي ودّع باكرا، لكنه يأمل بفوز معنوي.

قال مدربه حمادة جامباي "سنبذل قصارى جهدنا للظهور بشكل جيد خلال المواجهة وسنحاول اللعب بجرأة هجومية أكبر".

وتابع "سنواصل العمل لتحسين بعض النواحي ومعالجة الأخطاء التي ارتكبناها وسنستعد للقاء المقبل من أجل تعديل الأوضاع".