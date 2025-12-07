العالم اليوم - عبد العاطي يؤكد دعم وحدة سوريا ورفض الاعتداءات الإسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر عبد العاطي يؤكد دعم وحدة سوريا ورفض الاعتداءات الإسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 ديسمبر 2025 03:12 مساءً - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوم الأحد موقف بلاده الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حماية استقرار البلاد وصون حقوق ومقدرات الشعب السوري.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير عبد العاطي مع أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى الدوحة، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.

وقال المتحدث، إن الوزير عبد العاطي أعاد التأكيد على الرفض القاطع لأي اعتداءات إسرائيلية تستهدف الأراضي السورية، محذرا من خطورة استغلال الأوضاع الحالية لتبرير تدخلات أو ممارسات تقوض السيادة السورية.

وشدد الوزير عبد العاطي على أن مصر تواصل اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية للتشديد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض أي محاولات للمساس بأمنها أو استقرارها.

وفي وقت سابق من الأحد، أكد أسعد الشيباني، أن سوريا لن تدخل في أي اتفاق مع إسرائيل دون انسحابها من المناطق التي دخلتها بعد 8 ديسمبر، مشيرا إلى أن إسرائيل منذ 7 ديسمبر تمثل قلقا للسوريين.

وأضاف الشيباني ضمن فعاليات منتدى الدوحة، أن سوريا أظهرت قدرا من العقلانية والدبلوماسية يفوق ما أبدته إسرائيل، مؤكدا رغبة دمشق في أن تتوقف إسرائيل عن التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا والتأثير على طوائف وجماعات من السكان.