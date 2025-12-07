العالم اليوم - رئيس بنين بعد محاولة انقلاب: "الوضع تحت السيطرة تماما"

انتم الان تتابعون خبر رئيس بنين بعد محاولة انقلاب: "الوضع تحت السيطرة تماما" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 ديسمبر 2025 11:16 مساءً - أعلن رئيس بنين باتريس تالون عبر التلفزيون الوطني مساء الأحد أن "الوضع تحت السيطرة تماما"، عقب محاولة انقلاب صباحا، أكدت السلطات إحباطها.

وأضاف تالون: "أؤكد لكم أن الوضع تحت السيطرة تماما، وأدعوكم إلى ممارسة أعمالكم بسلام هذا المساء. سيحافَظ على الأمن والنظام العام في كل أنحاء البلاد"، مشيرا إلى أن "هذا العمل الغادر لن يمر من دون عقاب".

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" الأحد إنها أمرت بنشر أفراد من قوتها الاحتياطية على الفور في بنين عقب محاولة الانقلاب.

وأفاد مصدر في الرئاسة النيجيرية ومتحدث عسكري لوكالة فرانس برس الأحد بأن القوات الجوية النيجيرية ضربت أهدافا في بنين المجاورة، بالتنسيق على ما يبدو مع السلطات البنينية التي تعمل على احتواء محاولة انقلاب.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية إيهيمن إيجودامي إن "القوات الجوية النيجيرية نفذت عمليات في بنين بما يتماشى مع بروتوكولات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والقوة الاحتياطية الإقليمية"، مضيفا أن هذه العملية "تؤكد التزام نيجيريا بالأمن الإقليمي".

ولم يوضح إيجودامي طبيعة الأهداف التي طالتها الضربات النيجيرية.

وكان وزير داخلية بنين، قد أعلن الأحد، أن القوات المسلحة أحبطت محاولة الانقلاب التي قامت بها مجموعة من الجنود الذين سيطروا على التلفزيون الوطني وأعلنوا من خلاله إقالة الرئيس.

وصرّح وزير داخلية بنين الحسن سيدو، في بيان، أن القوات المسلحة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أحبطت محاولة انقلاب.

من جانبه، قال وزير الخارجية أوليشيجون أدجادي باكاري لرويترز في وقت سابق من يوم الأحد: "هناك محاولة لكن الوضع تحت السيطرة.. إنها مجموعة صغيرة من الجيش. لا يزال جزء كبير من الجيش مواليا للدولة، ونحن نسيطر على الوضع".

وكانت مجموعة من الجنود ظهرت في وقت سابق من يوم الأحد، على التلفزيون الرسمي في بنين، معلنة حلّ الحكومة.

وأشار العسكريون الذي عرفوا عن أنفسهم باسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس" إلى أن مجموعتهم "اجتمعت الأحد في 7 ديسمبر 2025 وتداولت وقررت إقالة باتريس تالون من مهامه كرئيس للجمهورية".

وجاءت محاولة الانقلاب في الوقت الذي تستعد فيه بنين لإجراء انتخابات رئاسية في أبريل والتي من المنتظر أن تضع نهاية لولاية الرئيس الحالي تالون الذي يتولى السلطة منذ عام 2016.