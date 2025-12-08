العالم اليوم - الطرابلسي يكشف أسباب خروج منتخب تونس المبكر من كأس العرب

انتم الان تتابعون خبر الطرابلسي يكشف أسباب خروج منتخب تونس المبكر من كأس العرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 ديسمبر 2025 12:12 صباحاً - كشف سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، عن الأسباب التي ساهمت في خروج فريقه مبكرا من الدور الأول لبطولة كأس العرب لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل الصغيرة تسببت في المشاركة غير المرضية لـ"نسور قرطاج".

وحقق منتخب تونس فوزا شرفيا 3 - صفر على مضيفه منتخب قطر، الأحد، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العرب.

وودع كلا المنتخبين البطولة مبكرا من الدور الأول، حيث رفع منتخب تونس رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف منتخبي فلسطين وسوريا، صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، اللذين تعادلا بدون أهداف في ذات التوقيت بنفس الجولة، فيما قبع منتخب قطر في ذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وافتتح بن رمضان التسجيل لمنتخب تونس في الدقيقة 16، فيما أضاف ياسين مرياح الهدف الثاني في الدقيقة 62، ليلعب بعدها منتخب تونس بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه سيف الدين الجزيري في الدقيقة 65، لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم النقص العددي، أضاف محمد بن علي الهدف الثالث لمنتخب تونس في الدقيقة الرابعة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وقال الطرابلسي في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء "فرضنا سيطرتنا على كافة تفاصيل المباراة أمام المنتخب القطري، كنا الطرف الأفضل في معظم الأوقات، وسجلنا الهدف تلو الآخر، لكن كل شيء انتهى مع هذا الخروج المبكر".

وأضاف المدرب التونسي "هذا هو المستوى الحقيقي والطبيعي لفريقنا، أعتقد أن مباريات دوري أبطال إفريقيا تسببت في ضرر للاعبين وربما أضرت أيضا منتخبات شمال إفريقيا المشاركة في كأس العرب".

وتابع الطرابلسي قائلا "لم نكن جاهزين من الناحية البدنية، وعانى اللاعبون في اللقاء الأول أمام سوريا، لو كان هناك يوم إضافي قبل تلك المباراة لربما اختلف هذا السيناريو".

وأوضح أنه "كان ينقصنا استثمار الفرص في المباراة الأولى أمام المنتخب السوري، وكذلك في المواجهة الثانية أمام فلسطين، كان ينبغي تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل اللقاء، أما في مباراة قطر فقدمنا وجها خر لكن الأمر كان متأخرا، لأن مصيرنا لم يكن بأيدينا".

واختتم الطرابلسي حديثه قائلا "لم نظهر بصورة مرضية، على مستوى النتائج وبعض التفاصيل التي تخص الأداء، خصوصا في مسألة ضياع الفرص وضعف التركيز، رغم المعاناة البدنية، لم تكن البطولة جيدة بالنسبة لنا".

ويستعد منتخب تونس للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي تقام بالمغرب في الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل، علما بأنه سيشارك أيضا في نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا صيف العام المقبل.

ويتواجد المنتخب الملقب بـ(نسور قرطاج)، الذي يطمح للتتويج بلقبه الثاني في أمم إفريقيا بعد نسخة عام 2004، بالمجموعة الثالثة في الدور الأول للبطولة، برفقة منتخبات نيجيريا وتنزانيا وأوغندا.

كما أوقعت قرعة كأس العالم منتخب تونس في المجموعة السادسة بجانب منتخبات هولندا واليابان وكوراساو.