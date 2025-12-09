العالم اليوم - فيديو: غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في جنوبي لبنان

انتم الان تتابعون خبر فيديو: غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في جنوبي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 01:20 صباحاً - أفادت مراسلة "دوت الخليج" في لبنان، فجر الثلاثاء، باستهداف غارات إسرائيلية لمواقع في منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان.

وقالت مراسلتنا، إن حوالي 8 غارات إسرائيلية استهدف منطقة إقليم التفاح الواقعة في جنوب لبنان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "سلاح الجو يهاجم أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان".

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه ضرب بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة بجنوب لبنان.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أنه: "هاجمنا بنى تحتية ومواقع تدريب لوحدة (قوة الرضوان) التابعة لحزب الله جنوبي لبنان".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوصى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الانتقال" من التهديدات العسكرية إلى الوسائل الدبلوماسية في كل من غزة ولبنان وسوريا.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين كبار، إن ترامب اتصل بنتنياهو وحثّه على التحول تدريجيا من العمليات الهجومية وتهديدات التصعيد في غزة ولبنان وسوريا إلى الدبلوماسية وإجراءات بناء الثقة.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر دبلوماسية، قولها إن مهلة ترامب الممنوحة للبنان لتجريد حزب الله من سلاحه تنتهي في 31 ديسمبر.

ووفقا للصحيفة، فقد أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت لبنان أنه في حال عدم نزع سلاح حزب الله سيتم تصعيد القتال، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني نجح تقريبا في إخلاء جنوب لبنان من وجود حزب الله.

من جانبه، شدّد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الجمعة، على أن أي خطوة تتقاطع مع المصالح الإسرائيلية ستنعكس سلبا على لبنان، محذّرا من أن "التماهي مع إسرائيل سيعني فقدان السفينة التي تقلّ الجميع، وعندها سيغرق الجميع".

وذكر قاسم في سلسلة تصريحات أن الحزب "يتعاون مع الدولة اللبنانية"، مشيرا إلى "لا علاقة للولايات المتحدة وإسرائيل بشؤون لبنان الداخلية".

وتابع قائلا: "البعض ما يزال يتحدث عن مطالب إسرائيل كما لو أنه يبرر لها"، معتبرا أن الاعتداءات الإسرائيلية "ليست بسبب سلاح حزب الله، بل بهدف التأسيس لاحتلال تدريجي".