العالم اليوم - أزمة جديدة للاعب توتنهام بيسوما.. و"غاز الضحك" يعود للواجهة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 02:16 صباحاً - أكد توماس فرانك مدرب توتنهام أن إدارة النادي تتعامل مع أحدث قضية تأديبية للاعب يفيس بيسوما بعد مزاعم استنشاقه أكسيد النيتروز "غاز الضحك" للمرة الثانية خلال موسمين.

ولم يشارك بيسوما في أي مباراة منذ تولي فرانك مسؤولية تدريب توتنهام، حيث تم استبعاده قبل كأس السوبر الأوروبي في أغسطس بسبب تأخره عن حضور التدريبات، وتواصل غيابه لاحقا بسبب مشاكل بدنية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الدولي المالي خضع لعملية جراحية في الكاحل في أكتوبر، لكنه أضاع آمال عودته قريبا بعد أن أظهر تقرير في صحيفة "صن" يوم السبت لقطات لبيسوما وهو يستنشق غاز الضحك.

وأضافت الوكالة أن بيسوما تورط في هذا التصرف للمرة الثانية، بعد إيقافه لمباراة واحدة في بداية موسم 2024 - 2025 بسبب نفس الفعل.

وتصنف الحكومة البريطانية هذا الغاز كمخدر من الدرجة الثالثة منذ عام 2023، في إطار خططها لمكافحة السلوكيات المعادية للمجتمع، وأكدت أن حيازته لمجرد الترفيه يبقى جريمة.

وقال فرانك، قبل زيارة سلافيا براغ التشيكي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء "إنه شأن داخلي نتعامل معه، وعندما ننتهي من ذلك، سأعلق على الموضوع".

وبخلاف بيسوما، يغيب أيضا ديستني أودوجي عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة.

وأوضح مدرب توتنهام "لقد أصيب ديستني في أوتار الركبة في نهاية مباراة نيوكاسل، لذا سيغيب حتى يناير".