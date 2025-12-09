العالم اليوم - خلال الليل.. روسيا تعلن إسقاط 121 مسيرة أوكرانية

انتم الان تتابعون خبر خلال الليل.. روسيا تعلن إسقاط 121 مسيرة أوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 10:24 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت خلال الليل من اعتراض وتدمير 121 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، في الفترة من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 8 ديسمبر الجاري وحتى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو الثلاثاء، تمكنت وسائل الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 121 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم "إسقاط 49 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و22 فوق أراضي جمهورية القرم، و10 فوق أراضي مقاطعة ريازان، و9 فوق أراضي مقاطعة فورونيغ، و8 فوق مياه بحر قزوين، و5 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 فوق أراضي جمهورية كالميكيا، و4 فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، و3 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، طائرتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي إقليم كراسنودار، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعة بريانسك وأراضي مقاطعة تولا".