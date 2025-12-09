العالم اليوم - الإخوان في أوروبا.. هل تقطع القارة تمدد "الشبكة العنكبوتية"؟

انتم الان تتابعون خبر الإخوان في أوروبا.. هل تقطع القارة تمدد "الشبكة العنكبوتية"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 11:20 صباحاً - بينما كانت أوروبا الهادئة تفتح ذراعيها باسم الحريات، كان تنظيم الإخوان ينسج بصمت شبكة عنكبوتية، لا تكتفي بالبحث عن ملاذ آمن، بل تؤسس لمشروع نفوذ عابر للحدود تحت عباءة مؤسسات تعليمية وجمعيات خيرية ومراكز بحثية.

فبعد سقوط التنظيم في مصر عام 2013، تحولت أوروبا إلى الساحة الأهم لهم، هناك استقر آلاف من الكوادر، انتقل إشرافهم مباشرة إلى ما يعرف بالتنظيم الدولي، الذي ألزمهم بالانضمام إلى الأفرع المحلية، ودفع سهم الدعوة الذي قد يصل إلى 10 بالمئة من الدخل الشهري، ليصبح شريانا ماليا يمتد عبر دول القارة.

هذا الانتشار لم يكن عشوائيا، فمنذ تأسيس مركز ميونيخ الإسلامي، تمدد التنظيم تدريجيا تحت مظلة تعرف باتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا.

الذي تحول لاحقا إلى اتحاد مسلمي أوروبا، وهو اتحاد يضم نحو 30 فرعا، ويدير كيانات تعليمية ودعوية واقتصادية، ومع الوقت ، بدأت الحكومات الأوروبية تدرك حجم التمدد..

مؤتمرات تنظم على الأراضي أوروبية، جمعيات تعمل بحرية تحت غطاء الاندماج، وشبكات تمويل يشتبك فيها العمل الخيري بالعمل التنظيمي.

وهكذا، لم يعد حضور الإخوان في أوروبا مجرد نشاط دعوي متناثر، بل شبكة نفوذ متشابكة نسجت خيوطها على مدى عقود.

اليوم، وبين تقارير استخباراتية متصاعدة، وتحقيقات برلمانية متكررة، تتجه أوروبا إلى مراجعة أعمق لدور الجماعة وتأثيرها.

فالسؤال لم يعد: هل يشكل الإخوان جزءاً من المشهد، بل أصبح: كيف ستتعامل القارة مع شبكة ترسخت داخل مجتمعاتها لعقود… وما حدود قدرتها على تفكيكها؟