العالم اليوم - اعتقال نتنياهو.. ساعر يسخر من تهديدات ممداني

انتم الان تتابعون خبر اعتقال نتنياهو.. ساعر يسخر من تهديدات ممداني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 12:28 مساءً - سخر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، من تهديد رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا وطأت قدمه مدينة نيويورك.

وأوضح ساعر، الإثنين، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، أن نتنياهو لم يضع تهديدات ممداني في الاعتبار عند وضعه خطط زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة.

وقال ساعر في أحد فنادق مانهاتن: "لا أريد الدخول في نقاش قانوني مع العمدة المنتخب لمدينة نيويورك".

وتابع: "لكن يمكنني أن أقول، أو أكرر ما قاله رئيس الوزراء بنفسه: سيأتي إلى نيويورك".

ووعد ممداني، في حملته الانتخابية، بأنه سيدفع الشرطة لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأثارت تصريحات ممداني غضب الحاكمة الديمقراطية كاثي هوشول، التي قالت، الأسبوع الماضي، للصحفيين إن ممداني لا يمتلك أي صلاحيات لاعتقال نتنياهو.

والأسبوع الماضي، أكد نتنياهو أنه يعتزم زيارة نيويورك، رغم تهديدات ممداني.

وقال في مقابلة عبر الفيديو مع منتدى "ديلبوك" الذي نظمته صحيفة "نيويورك تايمز": "نعم، سآتي إلى نيويورك".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الإثنين، أن نتنياهو سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة في 29 من ديسمبر الجاري لمناقشة خطط مستقبل غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو سيزور الولايات المتحدة بين 28 ديسمبر وأربعة من يناير 2026، ومن المرتقب عقد اللقاء في منتجع مارالاغو في فلوريدا بالقرب من مكان إقامة ابن نتنياهو.

ومن المتوقع أن يناقش الطرفان الخطوات المقبلة في خطة السلام الأميركية المتعلقة بغزة، إلى جانب اتفاقية أمنية مع سوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية.