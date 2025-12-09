العالم اليوم - أحد أكبر قادة "الجنجويد".. السجن 20 عاما بحق علي كوشيب

انتم الان تتابعون خبر أحد أكبر قادة "الجنجويد".. السجن 20 عاما بحق علي كوشيب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 12:28 مساءً - أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، حكما بالسجن 20 عاما على قائد بميليشيا الجنجويد مدان بارتكاب فظائع في إقليم دارفور بالسودان.

وأدين علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم علي كوشيب، في أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة.

وتتعلق التهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى ارتكبتها ميليشيا الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاما.

وبعد اندلاع الحرب في دارفور عام 2003، التي أدت إلى قتل مئات الآلاف وتشريد نحو 3 ملايين، وتعرض العديدين للتعذيب والاغتصاب، لجأ نظام عمر البشير بقيادة تنظيم الإخوان إلى ميليشيات محلية كانت تضم مجموعات متخصصة في النهب والترويع، وهي المجموعات التي شكلت قوام ميليشيا كوشيب.

من هو علي كوشيب؟